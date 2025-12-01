Jorge Bava: “Tomé la decisión correcta”

Cerro Porteño alcanzó la 35ª estrella liguera con Jorge Bava como entrenador. El uruguayo había dejado el Independiente San Fe para pisar Barrio Obrero y llegar a una institución que atraviesa por cambios dirigenciales.

Ante esto, el DT valoró: “Hoy puedo decir que tomé la decisión correcta”. Dijo que cuando tenía la oferta, “uno cuando miraba el plantel había con qué. Y se analiza este tipo de cosas cuando se dará un cambio”.

También le dio “el reconocimiento a Diego Martínez que inició este proceso, a Jorge Achucarro que siguió con nosotros”. Obviamente, tampoco se olvidó de su plantel que “en los momentos más cumbres, en los partidos más decisivos, el equipo estuvo a la altura con mucha tranquilidad”.

“El partido cumbre fue con Guaraní porque no había mañana, había que ganar”, indicó. El entrenador también resaltó el partido ante Nacional, que comenzó perdiendo y previamente Guaraní había sacado seis puntos de ventaja. Comentó que “el equipo “demostró mucho carácter, mucha personalidad dentro del campo”.

Antes de llegar a Cerro Porteño, Jorge Bava fue campeón en seis ocasiones, no obstante, “hacerlo en una institución con tanta historia, con la gente tan apasionada como lo es aquí, es un crecimiento para mí”.