Los precios para el 2 de Mayo vs. Olimpia

El 2 de Mayo buscará recuperarse del mal estreno cuando reciba a Olimpia. Para el efecto, el presidente del club, Hugo Romero, informó que ya está habilitada la venta de entradas para el encuentro que se disputará en el estadio Río Parapití.

Precios

Graderías Norte: G. 20.000

Graderías Sur: G. 20.000

Plateas: G. 40.000

Preferencia local: G 70.000

Preferencia visitante: G. 100.000

El titular del Gallo apuntó que para este partido todos pagan sus entradas “porque normalmente no le cobramos a los chicos menores de 12 años, pero esta vez sí”. En charla para el programa Fútbol a lo Grande, Hugo Romero manifestó que esperan unos “10.000 espectadores” para ese día.

Por otro lado, no da por cerrado el mercado de pases. Su última contratación fue Alberto Espínola y “siempre existe la posibilidad de otro jugador más. Estamos trabajando y analizando al respecto. Probablemente nos va a faltar dos más”. El 2 de Mayo vs. Olimpia será el miércoles 28 de enero, a partir de las 20:15.