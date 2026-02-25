La Albirroja va por la clasificación al Mundial

El compromiso se cumplirá en el CarFem de Ypané, y el representativo guaraní con una victoria, asegurará su clasificación al certamen ecuménico que la categoría que se cumplirá en el mes de septiembre.

Paraguay en lo que va del torneo, arrancó con derrota contra Brasil por 1-3, reponiendose luego con triunfo ante Venezuela 2-0 y empatando en su tercer compromiso contra Colombia 1-1.

A su vez el equipo argentino solo suma 1 punto, producto de su empate con Venezuela 1-1, cediendo luego con Ecuador 1-0 y con Brasil 4-0.

Hoy por la ronda 4, los otros compromisos son: Ecuador vs. Brasil (18:00 en el CarFem) y Venezuela vs. Colombia (20:00 en Villa Elisa).

Posiciones: Brasil 9 puntos, Ecuador 7 (clasificados al Mundial 2026), Paraguay 4, Venezuela 2, Colombia 1 y Argentina 1.