25 feb. 2026
Sudamericano Sub 20

La Albirroja va por la clasificación al Mundial

La Selección Paraguaya femenina mide hoy a Argentina, desde las 22:00, por la cuarta fecha del hexagonal final del Sudamericano que se disputa en el país, y que otorga 4 plazas para la Copa Mundial de Polonia de este año.

Febrero 25, 2026 07:55 a. m. • 
Por Redacción D10
seleccion paraguaya sub 20_65884922.jfif

Por otro salto más. La Selección Sub 20 quiere el cupo.

El compromiso se cumplirá en el CarFem de Ypané, y el representativo guaraní con una victoria, asegurará su clasificación al certamen ecuménico que la categoría que se cumplirá en el mes de septiembre.

Paraguay en lo que va del torneo, arrancó con derrota contra Brasil por 1-3, reponiendose luego con triunfo ante Venezuela 2-0 y empatando en su tercer compromiso contra Colombia 1-1.

A su vez el equipo argentino solo suma 1 punto, producto de su empate con Venezuela 1-1, cediendo luego con Ecuador 1-0 y con Brasil 4-0.

Hoy por la ronda 4, los otros compromisos son: Ecuador vs. Brasil (18:00 en el CarFem) y Venezuela vs. Colombia (20:00 en Villa Elisa).

Posiciones: Brasil 9 puntos, Ecuador 7 (clasificados al Mundial 2026), Paraguay 4, Venezuela 2, Colombia 1 y Argentina 1.

Sudamericano Sub 20 Selección Paraguaya Fútbol Internacional
Redacción D10
