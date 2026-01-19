19 ene. 2026
Fútbol Femenino

El posible destino de Claudia Martínez

La futbolista paraguaya Claudia Martínez, una de las máximas figuras juveniles del fútbol sudamericano, está para dar el gran salto al exterior.

Enero 19, 2026 09:43 a. m. • 
Por Redacción D10
Claudia Martínez.jpeg

Claudia Mertínez, jugadora de Olimpia y la Selección Nacional.

Foto: Gentileza

Últimos reportes del plano local hablan del futuro de la talentosa jugadora de Olimpia y de la Selección Paraguaya, Claudia Martínez.

Se menciona un interés real de clubes de la National Women’s Soccer League de Estados Unidos que podría darse en los próximos días por un monto millonario.

Cabe señalar que hace poco, Olimpia extendió su contrato con Claudia Martínez hasta el 2031, un mecanismo para proteger sus intereses y la de la futbolista teniendo como cláusula de rescisión unos 2 millones de dólares.

Los clubes interesados en contar con Claudia Martínez son el Washington Spirit, último supercampeón de la liga femenina de los Estados Unidos, con quien hay negociaciones avanzadas, y el Diego Wave, que se sumó a la puja por quedarse con la grata revelación del fútbol sudamericano.

Recordemos de que Claudia Martínez fue nominada a Mejor jugadora Sub 21 por la FIFA. Su figura es ampliamente conocida a nivel mundial.

Claudia Martínez Fútbol Femenino Albirroja
Redacción D10
