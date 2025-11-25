Cerro Porteño es campeón en Sub18 de la Copa eFe

Cerro Porteño se consagró campeón en el torneo Sub 18 de la Zona A de la Copa eFe de fútbol femenino.

El Azulgrana en la última fecha se impuso a Libertad por 5-1 con anotaciones de Yanina Díaz (2), Yuliza Franco (2) y Luz Gutiérrez. Descontó; Melani Zárate.

El vice campeonato fue para Olimpia que se impuso por 2-0 a Guaraní con tantos de Emma Álvarez y Luciana Navero.

A su vez en la Zona B, el ganador de Deportivo Recoleta, que goleó en la última fecha a 2 de Mayo por 3-0 con goles de Jazmín Rolón, Fiorella Mora y Sofía Pedrozo.