25 nov. 2025
Fútbol Femenino

Cerro Porteño es campeón en Sub18 de la Copa eFe

El Azulgrana se adjudicó el título en la juvenil, en el torneo que organiza la Asociación Paraguaya de Fúbtol (APF).

Noviembre 25, 2025 05:37 p. m. • 
Por Redacción D10
cerro sub 18

El Ciclón se impuso en la juvenil Sub 18 en la Copa eFe.

Foto: Gentileza.

Cerro Porteño se consagró campeón en el torneo Sub 18 de la Zona A de la Copa eFe de fútbol femenino.

El Azulgrana en la última fecha se impuso a Libertad por 5-1 con anotaciones de Yanina Díaz (2), Yuliza Franco (2) y Luz Gutiérrez. Descontó; Melani Zárate.

El vice campeonato fue para Olimpia que se impuso por 2-0 a Guaraní con tantos de Emma Álvarez y Luciana Navero.

A su vez en la Zona B, el ganador de Deportivo Recoleta, que goleó en la última fecha a 2 de Mayo por 3-0 con goles de Jazmín Rolón, Fiorella Mora y Sofía Pedrozo.

Cerro Porteño Fútbol Femenino
Redacción D10
