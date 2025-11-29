29 nov. 2025
Fútbol Femenino

Paraguay logra su primera victoria en la Liga de Naciones Femenina

Paraguay logró este viernes un triunfo agónico por 1-0 ante Uruguay en el último minuto del tiempo complementario con un gol de la delantera Claudia Martínez.

Noviembre 29, 2025 08:34 a. m. • 
Por Redacción D10
418a32a33944b9e183d623a8fa4098871ddc97fb.jpg

Jugadoras de la Albirroja celebran la victoria ante Uruguay.

FOTO: EFE

La selección de fútbol femenina de Paraguay logró este viernes un triunfo agónico por 1-0 ante Uruguay en el último minuto del tiempo complementario con un gol de la delantera Claudia Martínez, durante un partido por la tercera jornada de la Liga de Naciones Femenina de Suramérica.

Un solo gol le bastó a la Albirroja para superar a la Celeste en el minuto 96 cuando todo parecía quedar igualado en el estadio La Huerta de Asunción.

El conjunto dirigido por el técnico interino Herminio Barrios conquistó su primera victoria en este certamen y sumó tres unidades que lo colocan en séptimo puesto de la clasificación, mientras que Uruguay, con un punto, marcha octavo.

El encuentro empezó con dominio local, donde la delantera paraguaya Fátima Acosta fue la que más peligro llevó al arco de Agustina Sánchez durante el primer tiempo.

Aunque al equipo charrúa le costó acomodarse los primeros minutos, luego intensificó su ataque con constantes intentos de la atacante Belén Aquino.

La más clara oportunidad de gol para las visitantes fue en el minuto 21 cuando Cinthia González cobró un tiro libre cerca del área chica que se estrelló en el travesaño.

El balón permaneció en la zona local y terminó en los pies de Pilar González quien sacó un remate que la portera paraguaya Alicia Bobadilla logró contener.

En el inicio de la segunda mitad, el juego se volvió más entrecortado por la reiteración de infracciones.

Las dirigidas por el uruguayo Ariel Longo intensificaron la ofensiva con el empuje de la delantera Wendy Carballo que finalmente no pudo vulnerar la defensa ni la meta albirroja.

El partido se volvió intenso por la ansiedad de ambos planteles de abrir el marcador.

Todo cambió en el minuto 96, a segundos de que la árbitra argentina María Laura Fortunato señalara el final, cuando apareció Claudia Martínez para sentenciar el duelo tras aprovechar un error de la defensa rival.

En la cuarta jornada, el próximo 2 de diciembre, Paraguay se enfrentará a Chile y Uruguay se medirá con Ecuador.

La Liga de Naciones Femenina de Suramérica otorga dos cupos directos y otros dos a la repesca del Mundial de Brasil 2027.

Ficha técnica

Alineaciones:

1. Paraguay: Alicia Bobadilla, Liz Barreto (m.45, María Auxiliadora Martínez), Dahiana Bogarín, Fiorela Martínez, Camila Arrieta (m.62, Cindy Ramos), Rosa Miño (m.62, Deisy Ojeda), Celeste Aguilera (m.68, Danna Garcete), Fátima Acosta, Claudia Martínez, Rebeca Fernández (m.76, Antonia Riveros), Lice Chamorro.

Seleccionador: Herminio Barrios

0. Uruguay: Agustina Sánchez, Stephanie Lacoste, Carina Felipe, Stephanie Tregartten (m.45, María Oxandabarat), Cinthia González, Belén Aquino (m,84, Agustina Gómez), Alaides Bonilla (m.49, Ángela Gómez), Alices Correa, Pilar González (m,84, Luciana Gómez), Wendy Carballo, Juliana Viera.

Seleccionador: Ariel Longo

Goles: 1-o: Claudia Martínez (m.96);

La árbitra María Laura Fortunato amonestó a Rosa Miño, Stephanie Tregartten, Fátima Acosta, Pilar González.

Incidencias: Partido por la tercera fecha de la Liga de Naciones Femenina disputado en el estado La Huerta, en Asunción, con capacidad para unos 15.000 espectadores.EFE

Fútbol Femenino Liga de Naciones Selección Paraguaya
Redacción D10
