Arrancó el torneo Promocional de fútbol femenino

En las instalaciones del Mini CARDIF se puso en marcha el torneo Promocional de fútbol femenino Sub 15 que es organizado por la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

El certamen que cuenta con el respaldo de la FIFA League Development y el puntapié inicial del torneo contó con la presencia del Gerente de Desarrollo de la Oficina Regional de la FIFA, Rafael Arias; el Director de Desarrollo de la APF, Douglas Martínez, además de otras autoridades relacionadas al fútbol femenino local.

Los marcadores de la ronda de apertura:

Libertad 0–4 Recoleta FC

Sportivo Ameliano 0–1 Rubio Ñu

Olimpia 1–0 Sportivo San Lorenzo

Sportivo Luqueño 3-0 Nacional/Humaitá

Guaraní 0-1 Sportivo Trinidense

⁠Sportivo 2 de Mayo 0-5 Cerro Porteño

El torneo se extiende hasta el domingo 25, fecha en el que se disputarán las rondas finales.