Están los árbitros para la tercera fecha

Este viernes, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer la lista de jueces que estarán en los compromisos de la tercera del Torneo Apertura 2026 .

Sábado 31 de enero

-Nacional vs. 2 de Mayo

Estadio: Arsenio Erico.

Hora: 18:00.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Carmelo Candia y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Milciades Saldívar.

-Sportivo Ameliano vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: Ameliano – Villeta.

Hora: 20:15.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Juan Mendoza y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: Eduardo Cardozo.

Domingo 1 de febrero

-Olimpia vs. Sportivo Trinidense

Estadio: ueno Defensores del Chaco.

Hora: 18:00.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Milciades Saldívar y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: Fernando López.

AVAR: Eduardo Britos.

-Guaraní vs. Rubio Ñu

Estadio: Erico Galeano.

Hora: 20:15.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Guido Miranda y José Mercado.

Cuarto árbitro: José Armoa.

VAR: José Méndez.

AVAR: Esteban Testta.

Lunes 2 de febrero

-Recoleta FC vs. Libertad

Estadio: Ricardo Gregor.

Hora: 18:00.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: Diego Silva y Derlys González.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Nancy Fernández.

-Cerro Porteño vs. Sportivo Luqueño

Estadio: ueno La Nueva Olla.

Hora: 20:15.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Eduardo Cardozo y José Villagra.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Esteban Testta.