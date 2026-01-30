Están los árbitros para la tercera fecha

Este viernes, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer la lista de jueces que estarán en los compromisos de la tercera del Torneo Apertura 2026 .
Sábado 31 de enero
-Nacional vs. 2 de Mayo
Estadio: Arsenio Erico.
Hora: 18:00.
Árbitro: Derlis Benítez.
Asistentes: Carmelo Candia y Héctor Medina.
Cuarto árbitro: Samuel Morales.
VAR: Édgar Galeano.
AVAR: Milciades Saldívar.
-Sportivo Ameliano vs. Sportivo San Lorenzo
Estadio: Ameliano – Villeta.
Hora: 20:15.
Árbitro: Blas Romero.
Asistentes: Juan Mendoza y Nadia Weiler.
Cuarto árbitro: César Rolón.
VAR: Mario Díaz de Vivar.
AVAR: Eduardo Cardozo.
Domingo 1 de febrero
-Olimpia vs. Sportivo Trinidense
Estadio: ueno Defensores del Chaco.
Hora: 18:00.
Árbitro: Juan Gabriel Benítez.
Asistentes: Milciades Saldívar y Nancy Fernández.
Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.
VAR: Fernando López.
AVAR: Eduardo Britos.
-Guaraní vs. Rubio Ñu
Estadio: Erico Galeano.
Hora: 20:15.
Árbitro: Álvaro Giménez.
Asistentes: Guido Miranda y José Mercado.
Cuarto árbitro: José Armoa.
VAR: José Méndez.
AVAR: Esteban Testta.
Lunes 2 de febrero
-Recoleta FC vs. Libertad
Estadio: Ricardo Gregor.
Hora: 18:00.
Árbitro: Alipio Colmán.
Asistentes: Diego Silva y Derlys González.
Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.
VAR: Carlos Figueredo.
AVAR: Nancy Fernández.
-Cerro Porteño vs. Sportivo Luqueño
Estadio: ueno La Nueva Olla.
Hora: 20:15.
Árbitro: David Ojeda.
Asistentes: Eduardo Cardozo y José Villagra.
Cuarto árbitro: Marco Franco.
VAR: Ulises Mereles.
AVAR: Esteban Testta.