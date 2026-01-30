30 ene. 2026
Torneo Apertura

Están los árbitros para la tercera fecha

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol compartió la nómina arbitral de cara a los encuentros por la tercera del Torneo Apertura 2026 .

Enero 30, 2026 06:30 p. m. • 
Por Redacción D10
Arbitraje paraguayo

David Ojeda dirigirá el partidazo entre Cerro Porteño y Sportivo Luqueño.

Este viernes, la Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer la lista de jueces que estarán en los compromisos de la tercera del Torneo Apertura 2026 .

Sábado 31 de enero

-Nacional vs. 2 de Mayo

Estadio: Arsenio Erico.

Hora: 18:00.

Árbitro: Derlis Benítez.

Asistentes: Carmelo Candia y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: Samuel Morales.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Milciades Saldívar.

-Sportivo Ameliano vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: Ameliano – Villeta.

Hora: 20:15.

Árbitro: Blas Romero.

Asistentes: Juan Mendoza y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Mario Díaz de Vivar.

AVAR: Eduardo Cardozo.

Domingo 1 de febrero

-Olimpia vs. Sportivo Trinidense

Estadio: ueno Defensores del Chaco.

Hora: 18:00.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Milciades Saldívar y Nancy Fernández.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: Fernando López.

AVAR: Eduardo Britos.

-Guaraní vs. Rubio Ñu

Estadio: Erico Galeano.

Hora: 20:15.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Guido Miranda y José Mercado.

Cuarto árbitro: José Armoa.

VAR: José Méndez.

AVAR: Esteban Testta.

Lunes 2 de febrero

-Recoleta FC vs. Libertad

Estadio: Ricardo Gregor.

Hora: 18:00.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: Diego Silva y Derlys González.

Cuarto árbitro: Aldo Quiñónez.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Nancy Fernández.

-Cerro Porteño vs. Sportivo Luqueño

Estadio: ueno La Nueva Olla.

Hora: 20:15.

Árbitro: David Ojeda.

Asistentes: Eduardo Cardozo y José Villagra.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Esteban Testta.

Torneo Apertura Árbitros
Redacción D10
Más contenido de esta sección
TRI-GUA.png
Torneo Apertura
Sportivo Trinidense vs. Guaraní: Paso a paso
Trinidense y Guaraní chocan desde las 18:00 en el estadio Martín Torres en la continuidad de la fecha 2 del Apertura 2026. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del encuentro.
Enero 29, 2026 04:59 p. m.
Rubio Ñu
Torneo Apertura
Rubio Ñu cierra la fecha ante Recoleta
Desde las 20:15, La Arboleda de Rubio Ñu albergará el duelo del local ante Recoleta y con este encuentro se completará el segundo capítulo del Torneo Apertura.
Enero 29, 2026 09:43 a. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo Trinidense
Torneo Apertura
Trinidense y Guaraní, por el primer triunfo
Desde las 18:00, en el Martín Torres, el Sportivo Trinidese recibirá a Guaraní por la segunda jornada del Torneo Apertura.
Enero 29, 2026 09:33 a. m.
 · 
Redacción D10
2 de mayo olimpia.jpg
Torneo Apertura
2 de Mayo y Olimpia empatan en un partidazo
El 2 de Mayo y Olimpia no se sacaron ventaja y firmaron un emotivo empate 1-1 en el estadio Río Parapití, que este miércoles celebró las mejoras para recibir el juego por Copa Libertadores.
Enero 28, 2026 10:10 p. m.
 · 
Redacción D10
Libertad ameliano
Torneo Apertura
Libertad se impuso con lo justo a Ameliano
Libertad sumó su primera victoria en el Apertura, por 1-0, en un juego de pocas emociones.
Enero 28, 2026 08:00 p. m.
 · 
Redacción D10
OLIMPIA vs. GUARANI_10_65277689.jpg
Torneo Apertura
Una lesión podría alejar a Aldo Pérez del Mundial
El club Guaraní emitió este miércoles un comunicado poco alentador sobre la lesión del guardameta Aldo Pérez quién sufrió un golpe en la rodilla, en la fecha 1 del Torneo Apertura ante Olimpia.
Enero 28, 2026 07:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más