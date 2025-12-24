Claudia Martínez, finalista a Reina de América

La paraguaya Claudia Martínez y las brasileñas Gabi Zanotti y Marta son las jugadores que quedaron en la final del premio Reina de América, que desde el 2021 entrega el diario El País de Uruguay a la mejor jugadora del continente.

Tras su destacada participación con la camiseta de Paraguay, tanto en el Sudamericano Sub 17 y en la Copa del Mundo de la categoría, Martínez puede cerrar un gran año. Además participó de la Copa América con la selección mayor y viene de ganar la Supercopa con la casaca de Olimpia.

No obstante, una de sus rivales es Gabi Zanotti, que ya ganó este certamen en la edición 2024 y conquistó el Brasileirão y la Copa Libertadores con el Corinthians. La otra que busca esta distinción es Marta, que levantó la Copa América 2025 con Brasil. El 31 de diciembre se dará a conocer a la ganadora del premio.