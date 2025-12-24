24 dic. 2025
Fútbol Femenino

Claudia Martínez, finalista a Reina de América

La jugadora paraguaya Claudia Martínez es una de las tres finalistas en la encuesta Reina de América que realiza el diario El País de Uruguay.

Diciembre 24, 2025 12:42 p. m. • 
Por Redacción D10
Claudia Martínez, goleadora albirroja.

La paraguaya Claudia Martínez y las brasileñas Gabi Zanotti y Marta son las jugadores que quedaron en la final del premio Reina de América, que desde el 2021 entrega el diario El País de Uruguay a la mejor jugadora del continente.

Tras su destacada participación con la camiseta de Paraguay, tanto en el Sudamericano Sub 17 y en la Copa del Mundo de la categoría, Martínez puede cerrar un gran año. Además participó de la Copa América con la selección mayor y viene de ganar la Supercopa con la casaca de Olimpia.

No obstante, una de sus rivales es Gabi Zanotti, que ya ganó este certamen en la edición 2024 y conquistó el Brasileirão y la Copa Libertadores con el Corinthians. La otra que busca esta distinción es Marta, que levantó la Copa América 2025 con Brasil. El 31 de diciembre se dará a conocer a la ganadora del premio.

Claudia Martínez
Redacción D10
