Ronda semifinal del Promocional de fútbol femenino Sub 15

Quedaron establecidos los compromisos para la ronda semifinal del torneo Promocional de fútbol femenino en la categoría Sub 15 que se desarrolla en el Mini Cardif y que organiza la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Los choques fueron programados para el viernes 23 en el Mini Cardif de Luque con los duelos: Recoleta FC vs. Sportivo Luqueño (19:15) y Olimpia vs. Cerro Porteño (20:15).

Los marcadores registrados en ronda inicial en la fecha 1: Libertad 0–4 Recoleta FC, Sportivo Ameliano 0–1 Rubio Ñu, Olimpia 1–0 Sportivo San Lorenzo, ⁠Sportivo Luqueño 3-0 Nacional/Humaitá, ⁠Guaraní 0-1 Sportivo Trinidense y Sportivo 2 de Mayo 0-5 Cerro Porteño.

Fecha 2: Libertad 0-3 Sportivo Luqueño, Rubio Ñu 0-2 Sportivo San Lorenzo, Olimpia 4-0 Sportivo Ameliano, ⁠Nacional 0-3 Recoleta FC, ⁠Guaraní 3-1 Sportivo 2 de Mayo y Cerro Porteño 2-1 Sportivo Trinidense.

Fecha 3: Recoleta FC 2-1 Sportivo Luqueño, ⁠Sportivo Trinidense 1-2 Sportivo 2 de Mayo, ⁠Sportivo San Lorenzo 0-2 Sportivo Ameliano, Olimpia 5-0 Rubio Ñu, Libertad 0-1 Nacional/Humaitá y ⁠Guaraní 1-3 Cerro Porteño.

El certamen que cuenta con el respaldo de la FIFA League Development.