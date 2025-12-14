Olimpia conquista la Copa Paraguay femenina

La Copa Paraguay del fútbol femenino se definió el sábado y Olimpia fue el equipo que conquistó este torneo. El Decano venció en la final a Guaraní por 0-2, gracias a los goles de Griselda Garay (48’) y Claudia Martínez (94’).
Por otra parte, en el encuentro por el tercer puesto, Cerro Porteño logró subirse al podio después de superar a Libertad con el solitario tanto de Ana Fleitas (84’) que llegó cerca del final del compromiso.
Final
GUARANÍ 0-2 OLIMPIA
Guaraní (0): Nilani Chávez; Fiorela Martínez, Tamara Paniagua, Jessica Martínez y Karina Castellano; Daniela González, Ana Pereira, Yanina Servín y Deysi Sánchez; Nora Peralta y Larissa Saldívar. DT: Claudio Vargas.
Olimpia (2): Gloria Saleb; Liz Barreto, María Segovia, Tania Riso y Celeste Aguilera; Erika Cartaman, María Garay, Claudia Martínez y Mariana Pion; Milagros Rolón y Jorgelina Segovia. DT: Grety Ávila.
Estadio: CARFEM.
Árbitra: Aracely Gómez. Asistentes: Tania Martínez y Pamela González. Cuarta árbitra: Teresita Ojeda.
Goles: 48' Griselda Garay y 90'+4' Claudia Martínez (O).
Tercer puesto
CERRO PORTEÑO 1-0 LIBERTAD
Cerro Porteño (1): Lucilene Rodrigues; Kiara Guanes, Yanina Sosa, Naara Cabañas (46' Milka Nora) y Ana Fleitas; Jazmín Pintos, Maira Sánchez (28' Ana Morais), Luz Paiva y Ruth Miño (46' Karen Hermosilla); Denisse Leiva y Erika Figueredo. DT: Sady García.
Libertad (0): Patricia López; Sady Salinas, Naomi De León, Damia Cortaza y María Garay (46' Soledad Aquino); Ramona Martínez, Angélica Vázquez, Zunilda Coronel (46' Liz Peña) y Nataly Lezcano; Marta Agüero y Wilma Espinoza. DT: Ariel Rivaldi.
Estadio: CARFEM.
Árbitra: Fany Martínez. Asistentes: Liz Estigarribia y Denisse Escobar. Cuarta árbitra: Susana Almada.
Gol: 84' Ana Fleitas (CP).