Franjeadas supercampeonas

Luego de igualar en tiempo normal por 1-1, las decanas fueron más eficaces en la tanda de los penales y derrotaron a las gumarelas por 4-2. No pasaron más de 72 horas para que las franjeadas levantaran su segundo trofeo en el final del 2025, juntando el título de la Copa Paraguay.

Tras el compromiso se realizó la premiación por parte de los directivos de APF. Fue distinguida Patricia López del Club Libertad como Mejor Arquera de la temporada. Posteriormente, Claudia Martínez y Celeste Aguilera recibieron el premio a la Mejor Jugadora y al Mejor Gol del 2025, respectivamente. Ambas pertenecen al Club Olimpia.