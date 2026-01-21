21 ene. 2026
Fútbol Femenino

Intensa disputa en el Promocional de fútbol femenino Sub 15

La competencia que se desarrolla en el Mini Cardif de Luque tuvo muchos goles en su segunda fecha.

Enero 21, 2026 03:45 p. m. • 
Por Redacción D10
Futbol femenino Sub 15

El torneo Promocional sigue su intensa disputa.

Gentileza.

Se desarrolló de manera completa la segunda fecha del torneo Promocional de fútbol femenino en la categoría Sub 15, que se disputa en el Mini Cardif de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

En la ronda 2, los resultados registrados fueron: Libertad 0-3 Sportivo Luqueño, Rubio Ñu 0-2 Sportivo San Lorenzo, Olimpia 4-0 Sportivo Ameliano, ⁠Nacional 0-3 Recoleta FC, ⁠Guaraní 3-1 Sportivo 2 de Mayo y ⁠Cerro Porteño 2-1 Sportivo Trinidense.

El torneo, impulsado por la Asociación Paraguaya de Fútbol junto con la FIFA a través de la League Development, tiene como principal objetivo fomentar el desarrollo integral de las jugadoras Sub 15, brindando espacios de participación, aprendizaje y emoción a través del fútbol.

Fútbol Femenino
Redacción D10
Más contenido de esta sección
claudia_martinez-1024x683.jpg
Fútbol Femenino
Claudia Martínez está en el equipo ideal
La delantera paraguaya Claudia Martínez figura en el onceno ideal de la Liga de las Naciones femenina, según publicó la Conmebol.
Diciembre 04, 2025 08:03 p. m.
 · 
Redacción D10
418a32a33944b9e183d623a8fa4098871ddc97fb.jpg
Fútbol Femenino
Paraguay logra su primera victoria en la Liga de Naciones Femenina
Paraguay logró este viernes un triunfo agónico por 1-0 ante Uruguay en el último minuto del tiempo complementario con un gol de la delantera Claudia Martínez.
Noviembre 29, 2025 08:34 a. m.
 · 
Redacción D10
cerro sub 18
Fútbol Femenino
Cerro Porteño es campeón en Sub18 de la Copa eFe
El Azulgrana se adjudicó el título en la juvenil, en el torneo que organiza la Asociación Paraguaya de Fúbtol (APF).
Noviembre 25, 2025 05:37 p. m.
 · 
Redacción D10
FIFA
Fútbol Femenino
La FIFA trabaja en nuevas medidas para protección de las futbolistas
Emilio García Silvero, director de los servicios jurídicos y cumplimiento de la FIFA, avanzó que el organismo trabaja “en la versión 3.0 de nuevas medidas que puedan proteger aún más a las futbolistas”, tras las introducidas por primera vez en 2021 y su ampliación posterior en 2024.
Noviembre 20, 2025 11:28 a. m.
 · 
Redacción D10
paraguay sub 17
Fútbol Femenino
La Albirroja femenina queda eliminada del Mundial Sub 17
La Albirroja cedió ante México por 1-0 en los octavos de final del Mundial femenino de Marruecos 2025.
Octubre 29, 2025 02:51 p. m.
 · 
Redacción D10
paraguay sub 17 femenino
Fútbol Femenino
Paraguay avanza como invicto a los octavos de final
La Albirroja femenina Sub 17 empató con Japón y medirá a México el miércoles 29.
Octubre 25, 2025 06:16 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más