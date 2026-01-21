Intensa disputa en el Promocional de fútbol femenino Sub 15

Se desarrolló de manera completa la segunda fecha del torneo Promocional de fútbol femenino en la categoría Sub 15, que se disputa en el Mini Cardif de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

En la ronda 2, los resultados registrados fueron: Libertad 0-3 Sportivo Luqueño, Rubio Ñu 0-2 Sportivo San Lorenzo, Olimpia 4-0 Sportivo Ameliano, ⁠Nacional 0-3 Recoleta FC, ⁠Guaraní 3-1 Sportivo 2 de Mayo y ⁠Cerro Porteño 2-1 Sportivo Trinidense.

El torneo, impulsado por la Asociación Paraguaya de Fútbol junto con la FIFA a través de la League Development, tiene como principal objetivo fomentar el desarrollo integral de las jugadoras Sub 15, brindando espacios de participación, aprendizaje y emoción a través del fútbol.