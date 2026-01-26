Olimpia confirma la millonaria transferencia de Claudia Martínez

El equipo de Washington Spirit de los Estados Unidos ya hizo también oficial la contratación de la delantera paraguaya Claudia Martínez, de 17 años de edad.

“Una transacción de aproximadamente $1.000.000, que la posiciona como una de las 10 jugadoras más valiosas del mundo. Un verdadero orgullo para el Club y una clara muestra de que hay que animarse a soñar para lograr cosas grandes”, aseguró la entidad franjeada en sus redes sociales para despedirse de su joya.

Claudia Martínez haciendo historia en el fútbol paraguayo y continental.



La jugadora de la Institución, reconocida como la mejor de la temporada 2025, seguirá su carrera en el Washington Spirit de Estados Unidos.



Una transacción de aproximadamente $1.000.000, que la posiciona… pic.twitter.com/YT5M5aOqpY — Olimpia Media (@OlimpiaMedia) January 26, 2026

La atacante arribará al equipo del Norte con un contrato de tres años con opción de renovación hasta 2029, según anunció este lunes el club de Para Uno. En tanto, Claudinha se mostró orgullosa de dar el salto a una de las ligas femeninas más importantes del mundo.

“Estoy agradecida por la oportunidad que me brinda el Washington Spirit en esta nueva etapa de mi carrera”, dijo Martínez, agregando: “Estoy muy feliz de unirme a una institución tan respetada del fútbol femenino a nivel mundial”.

El Spirit buscará consolidar su segunda participación consecutiva en el Campeonato de la NWSL en 2026. El equipo comenzará la temporada regular en casa el viernes 13 de marzo, cuando reciba al Portland Thorns FC, juego en donde podría debutar la paraguaya.