El paraguayo que interesa al Inter

El Internacional de Porto Alegre, a falta de menos de una semana para el cierre del libro de pases en Brasil, pretende fichar a un lateral izquierdo, pues cedió a Ramón al Vitória. El nombre que interesa es el del paraguayo Walter Clar, del Chapecoense.

El paraguayo de 30 años de edad es una de las figuras más destacadas del equipo catarinense que milita en la Serie B del Campeonato Brasileño.

El paraguayo disputó 37 partidos en esta temporada aportó seis goles y dio una asistencia. Se inició en Olimpia, luego pasó a Rubio Ñú, General Díaz, Sportivo Luqueño, Independiente FBC, Sol de América, Guaraní, Nacional y Tacuary. En el exterior, jugó en el River de Uruguay y fue al Boavista portugués, aunque allí no tuvo acción.