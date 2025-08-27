27 ago. 2025
Paraguayos en el Exterior

El paraguayo que interesa al Inter

El paraguayo, de gran recorrido, podría dar otro gran salto en su carrera.

Agosto 27, 2025 05:45 p. m. • 
Por Redacción D10
walter-clar-chapecoense-e1755540635725.jpg

Walter Clar milita en el Chapecoense de las Segunda División.

Foto: ARCHIVO.

El Internacional de Porto Alegre, a falta de menos de una semana para el cierre del libro de pases en Brasil, pretende fichar a un lateral izquierdo, pues cedió a Ramón al Vitória. El nombre que interesa es el del paraguayo Walter Clar, del Chapecoense.

El paraguayo de 30 años de edad es una de las figuras más destacadas del equipo catarinense que milita en la Serie B del Campeonato Brasileño.

El paraguayo disputó 37 partidos en esta temporada aportó seis goles y dio una asistencia. Se inició en Olimpia, luego pasó a Rubio Ñú, General Díaz, Sportivo Luqueño, Independiente FBC, Sol de América, Guaraní, Nacional y Tacuary. En el exterior, jugó en el River de Uruguay y fue al Boavista portugués, aunque allí no tuvo acción.

Walter Clar Inter Brasil
Redacción D10
Más contenido de esta sección
julio enciso.jpg
Paraguayos en el Exterior
Enciso pasó las pruebas médicas
Julio Enciso será anunciado en las próximas horas como nuevo jugador de Racing de Estraburgo de Francia.
Agosto 22, 2025 05:13 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-LIBERTADORES-CERROPORTENO-ESTUDIANTES
Paraguayos en el Exterior
Arzamendia, con sensaciones encontradas
Santiago Arzamendia, jugador de Estudiantes de La Plata, contó sus sensaciones tras enfrentar a su ex equipo.
Agosto 21, 2025 01:11 p. m.
 · 
Redacción D10
Julio Enciso
Paraguayos en el Exterior
Julio Enciso jugará en Francia y luego en Chelsea
La información surgida esta tarde dice que el jugador paraguayo será nuevo jugador del Estrasburgo francés, pero luego pasará al Chelsea inglés, pertenecientes ambos equipos al mismo grupo empresarial.
Agosto 20, 2025 06:32 p. m.
 · 
Redacción D10
Francisco-Chiqui-Arce-Gremio.jpg
Paraguayos en el Exterior
Chiqui Arce, al Paseo de la Fama del Gremio
El Gremio de Porto Alegre, tradicional equipo del sur del Brasil, anunció que un nuevo exjugador será introducido a su Paseo de la Fama, donde inscribe los nombres de los jugadores y jugadoras que más le han dado al club durante su paso. Ese exjugador será un paraguayo: Francisco “Chiqui” Arce.
Agosto 20, 2025 04:24 p. m.
 · 
Redacción D10
ttony.jpg
Paraguayos en el Exterior
Tonny Sanabria tiene nuevo equipo
Después de muchas idas y vueltas, finalmente se confirmó el nuevo equipo del delantero paraguayo Antonio Sanabria.
Agosto 19, 2025 12:06 p. m.
Gyf0LBmWUAAcGvx.jfif
Paraguayos en el Exterior
Ronaldo Martínez marca doblete para Platense
El atacante paraguayo Ronaldo Martínez tuvo una gran jornada por la fecha 5 del Clausura de la Liga Profesional de Argentina. Su equipo, Platense, se impuso 2 a 1 sobre el San Lorenzo del arquero Orlando Gill.
Agosto 16, 2025 05:40 p. m.
Carga Más