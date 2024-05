El deseo de Vinícius

El brasileño Vinícius Junior dio prioridad a los éxitos colectivos a lo individual, al indicar que firma ganar la Liga de Campeones con el Real Madrid y la Copa América con Brasil “y el Balón de Oro para Toni Kroos”, y deseó un gol de Jude Bellingham en la final de Wembley ante el Borussia Dortmund.

“Firmo ganar la final de la Champions y la Copa América, y el Balón de Oro para Toni Kroos porque es su última temporada. Él entiende que estemos tristes por su decisión”, aseguró en la zona mixta del día de puertas abiertas del Real Madrid a los medios de comunicación antes de la final de la Liga de Campeones.

“Es un premio muy bonito porque trabajas todos los años de tu vida para llegar a ser uno de los mejores jugadores del mundo, jugar contra los mejores y para este club tan grande. Tenemos que pensar en la final y luego veremos quien va a ganar el Balón de Oro”, añadió.

Vinícius desea repetir como goleador en una final, como la que dio en París la última Liga de Campeones al Real Madrid, ante el Liverpool, y bromeó con ser el mejor por lo que le dicen sus compañeros a menudo.

“Pensamos siempre en la victoria, ojalá pueda marcar, pero lo más importante siempre es ganar. Me siento feliz por poder llegar hasta aquí porque viniendo de Brasil es muy complicado. No todos pueden jugar con esta camiseta, entrenar con tanta leyenda y tener momentos como la despedida de Toni. Estoy muy contento por jugar para el Real Madrid. La unión de este equipo me hace feliz. Mis compañeros siempre me dicen que soy el mejor y yo me lo acabo creyendo”, bromeó.

Ensalzó ‘Vini’ la figura de Kroos, que disputará el sábado su último partido con el Real Madrid tras convertirse con 22 títulos en diez años, en una de sus leyendas.

“Decimos que hay que jugar por Toni porque es su último partido con nosotros. Es una persona mucho mejor del jugador que es. Ha sido importante para el club y para los jóvenes que hemos llegado. Le habíamos visto por la tele y poder ver todo lo que hace… se merece el homenaje del sábado y ahora tenemos que darle la Champions”, dijo.

Y deseó un tanto de Jude Bellingham ante su exequipo en la final: “Tenemos que hacer nuestro juego. Desde que Jude (Bellingham) ha llegado nos hemos entendido bien. Muy contento de que se haya unido a nosotros, está haciendo una gran temporada y ojalá pueda marcar un gol en la final”.

A un partido de cerrar la temporada, el delantero brasileño hizo balance del primer curso en el que sufrió más de una lesión antes de acabar en su mejor momento.

“El inicio fue muy complicado por las lesiones y por todo lo que pasé. Pero de lo malo hay que sacar lo bueno y la lesión me hizo mejor jugador porque tuve tiempo de entrenar y ver los partidos. Tuve tiempo para mí. Fue una temporada complicada pero preparé mi cabeza para estar en mi mejor versión en el segundo tramo. Me he preparado bien y siento que estoy en mi mejor versión”, afirmó.

Y resaltó la labor de Carlo Ancelotti para darle libertad de movimiento, saliendo de la banda izquierda y apareciendo por la zona del 9 en movimientos que aprendió de Karim Benzema. “Me fijé en Karim porque salía mucho del área y le miré cómo ídolo. Poder entrenar con él todos los días me enseñó bastante”, apuntó.

“A Ancelotti le agradezco el haberme cambiado de posición porque nunca me imaginé jugando por ahí. Al principio le decía que no quería jugar ahí, pero me ha convencido y me ha hecho un mejor jugador desde que llego aquí. Me tiene mucha confianza y yo en él para que me cambiase de posición”, añadió.

“Tuve que ver muchos vídeos de cómo juegan los centrales, que son más fuertes que yo. Está siendo una temporada muy bonita y he evolucionado en un año como nunca antes. He cambiado completamente mi manera de jugar y estoy muy contento con ello”, sentenció. EFE