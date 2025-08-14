Rieder: “El objetivo es todo lo que se pueda sumar”

La tercera ubicación de la tabla pertenece al Sportivo Trinidense, que se asentó en Primera División desde que volvió estar en 2023. Su presidente Norman Rieder, comentó que “el objetivo es todo lo que se pueda sumar: no nos podemos barreras ni para abajo ni para arriba, sino que es trabajar siempre con el objetivo de hacer la mejor campaña posible”.

En charla con el programa Fútbol a lo Grande, el titular del Triqui valoró que atraviesa por un buen momento y de su siguiente rival, Nacional, afirmó que “va a definir muchas cosas, si bien queda un largo trecho”.

Por su parte, el técnico del Sportivo Trinidense, José Arrúa, resaltó que el rival de turno “está bien también”. Para el encuentro a jugarse el domingo, manifestó: “queremos sumar de a tres de local”. El cotejo será el domingo a las 18:30. Precisamente Nacional también será su rival en los octavos de final de la Copa Paraguay.