Carlos González le dio el triunfo a Newell’s en Copa Argentina

Carlos González comandó el triunfo y clasificación de Newell’s Old Boys, que se instaló en los cuartos de final de la Copa Argentina. El paraguayo marcó el tercer tanto para decretar la victoria de su equipo frente al Atlético Tucumán.

Newell’s derrotó por 2-3 al cuadro tucumano en el estadio Martearena. Con el compromiso igualado a dos goles, a los 61’ apareció el delantero para poner el gol definitorio. González recibió el balón en el área, aguantó la marca y se las ingenió para rematar.

🎥 Golazo de Charli González para el 3-2 en Salta.#VamosNewells 🔴⚫️ pic.twitter.com/2IgBt0Cgb3 — Newell’s Old Boys (@Newells) August 14, 2025

De esta manera, el club rosarino llegó a los cuartos de final donde se medirá con Belgrano, el 27 de septiembre.

