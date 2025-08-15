15 ago. 2025
Fútbol Internacional

Di Tore habla de una intensidad distinta a la del fútbol paraguayo

Para el presidente de Libertad, Rubén Di Tore, su equipo demostró una “intensidad a la que normalmente el fútbol paraguayo no está acostumbrado” frente a River Plate.

Agosto 15, 2025 12:13 p. m. • 
Por Redacción D10
Libertad River Plate

Libertad empató sin goles ante River Plate.

Foto: Gentileza - Libertad

Libertad igualó sin goles ante River Plate en La Huerta, por los octavos de final de la Copa Libertadores, y contó con chances para ponerse arriba. Para el presidente repollero, Rubén Di Tore, el equipo mostró algo distinto.

Jugamos con una intensidad a la que normalmente el fútbol paraguayo no está acostumbrado y eso nos pesó en los últimos minutos”, analizó el titular liberteño en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

“Demostramos de que, así como en los papeles previos River era el favorito, demostramos que nosotros tenemos con qué pelear y nos iremos a pelear la semana que viene en Buenos Aires”, acotó.

Dijo que “cuando uno ve un partido que sale 0-0 generalmente dice que es aburrido, pero este fue un partido que mantuvo intensidad hasta el último minuto”. En el primer tiempo el planteamiento fue muy bueno. Tuvimos nuestras chances, ellos también. En el segundo nos faltó más intensidad porque algunos jugadores se quedaron sin piernas”, opinó.

La semana que viene, el 21 de agosto, Libertad visitará el Más Monumental para la revancha contra River Plate, a partir de las 21:30.

Copa Libertadores Libertad
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Carlos González
Fútbol Internacional
Carlos González le dio el triunfo a Newell’s en Copa Argentina
Newell’s Old Boys avanzó el miércoles a la siguiente ronda de la Copa Argentina gracias al tanto del paraguayo Carlos González.
Agosto 14, 2025 11:35 a. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia
Fútbol Internacional
La noche en que Olimpia “presentó” en sociedad su corona
En una noche inolvidable, el Decano reunió a campeones del mundo y figuras del continente para celebrar, ante su gente, la histórica conquista de la Copa Libertadores.
Agosto 14, 2025 10:32 a. m.
 · 
Redacción D10
GyT29QJWIAE1FvD.jpeg
Fútbol Internacional
Mastantuono: “Me voy a dejar la vida por esta camiseta”
El argentino Franco Mastantuono aseguró en su presentación como jugador del Real Madrid, tras firmar su contrato por seis años y recibir la camiseta con el dorsal 30, que se va “a dejar la vida” por la camiseta blanca y ser “un hincha dentro de la cancha”, tras cumplir el “sueño” de su carrera con 18 años.
Agosto 14, 2025 09:59 a. m.
 · 
Redacción D10
GyRDm5yWcAAzTyH.jpeg
Fútbol Internacional
Goles de Cauteruccio y Batallini le dan ventaja al Bolívar
El Bolívar se impuso al Cienciano peruano por 2-0 en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en los 3.598 metros de altitud de La Paz, con goles del uruguayo Martín Cauteruccio y del argentino Damián Batallini.
Agosto 14, 2025 08:08 a. m.
 · 
Redacción D10
GyRjywpWIAIG-8P.jpeg
Fútbol Internacional
Flamengo vence por la mínima y abre ventaja en disputa brasileña por cupo a cuartos
Flamengo puso este miércoles un pie en la siguiente etapa de la Copa Libertadores al vencer por 1-0 al también brasileño Internacional, en el partido de ida de octavos de final jugado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.
Agosto 14, 2025 07:28 a. m.
 · 
Redacción D10
UEFA Super Cup - PSG vs Tottenham
Fútbol Internacional
El PSG gana la Supercopa de Europa
El PSG conquistó este miércoles la Supercopa de Europa, en la que superó en la tanda de penales al Tottenham (2-2, 4-3 penaltis) después de remontar el 0-2 en contra.
Agosto 13, 2025 06:18 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más