Di Tore habla de una intensidad distinta a la del fútbol paraguayo

Libertad igualó sin goles ante River Plate en La Huerta, por los octavos de final de la Copa Libertadores, y contó con chances para ponerse arriba. Para el presidente repollero, Rubén Di Tore, el equipo mostró algo distinto.

“Jugamos con una intensidad a la que normalmente el fútbol paraguayo no está acostumbrado y eso nos pesó en los últimos minutos”, analizó el titular liberteño en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

“Demostramos de que, así como en los papeles previos River era el favorito, demostramos que nosotros tenemos con qué pelear y nos iremos a pelear la semana que viene en Buenos Aires”, acotó.

Dijo que “cuando uno ve un partido que sale 0-0 generalmente dice que es aburrido, pero este fue un partido que mantuvo intensidad hasta el último minuto”. En el primer tiempo el planteamiento fue muy bueno. Tuvimos nuestras chances, ellos también. En el segundo nos faltó más intensidad porque algunos jugadores se quedaron sin piernas”, opinó.

La semana que viene, el 21 de agosto, Libertad visitará el Más Monumental para la revancha contra River Plate, a partir de las 21:30.

