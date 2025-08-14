14 ago. 2025
Fútbol Internacional

El ex DT albirrojo al que los propios jugadores despidieron

Aldo Duscher ya no es el entrenador del Quilmes de la Primera Nacional de Argentina. Insólitamente, los propios jugadores votaron su salida.

Agosto 14, 2025 07:07 p. m. • 
Por Redacción D10
20250130_150754.jpg

Aldo Duscher, técnico argentino.

@Albirroja

El entrenador argentino Aldo Duscher, quien fue el responsable técnico de la Selección Paraguaya Sub 20 en su momento, fue despedido esta misma tarde como entrenador del Quilmes de la segunda división de Argentina. La manera en que lo fue resulta particularmente insólita.

En realidad, primero trascendió que Mateo Magadán, el presidente de la institución, le había quitado su apoyo a raíz de la mala campaña del equipo en la Primera Nacional, donde Quilmes está en el 12° puesto de la Zona A.

Sin embargo, en la tarde de este jueves Duscher se presentó a la práctica, encontrando que la dupla Ricardo Vendakis-Néstor Fredani ya lo estaba reemplazando. Duscher, de igual manera, intentó dirigir el entrenamiento, mientras Magadán era informado del altercado que se estaba dando en las instalaciones del club. El presidente llegó y tuvo una violenta discusión con Duscher, llegando casi a los golpes.

La manera que encontraron de zanjar la cuestión, ante el argumento del DT de que el plantel lo sostenía, fue votar entre los jugadores la continuidad, allí mismo. Fue lo que se realizó y los propios jugadores, por mayoría, determinaron que no quieren seguir bajo el mando de Duscher. Este agarró sus cosas y se marchó.

EN PARAGUAY. A inicios de este año, Duscher había sido despedido por la APF de su cargo de entrenador de la Sub 20 en plena Sudamericano, luego de que su equipo cayera 6 a 0 frente a Uruguay. Entonces se había discutido de mala manera con periodistas, ventilando después las desavenencias con Elvio Paolorosso, coordinador general de selecciones juveniles.

En su reemplazo fue designado Antolín Alcaraz, quien terminó clasificando a Paraguay al Mundial de Chile que empezará el 27 de septiembre.

Aldo Duscher Paraguay Sub 20
Redacción D10
Más contenido de esta sección
GyT29QJWIAE1FvD.jpeg
Fútbol Internacional
Mastantuono: “Me voy a dejar la vida por esta camiseta”
El argentino Franco Mastantuono aseguró en su presentación como jugador del Real Madrid, tras firmar su contrato por seis años y recibir la camiseta con el dorsal 30, que se va “a dejar la vida” por la camiseta blanca y ser “un hincha dentro de la cancha”, tras cumplir el “sueño” de su carrera con 18 años.
Agosto 14, 2025 09:59 a. m.
 · 
Redacción D10
GyRDm5yWcAAzTyH.jpeg
Fútbol Internacional
Goles de Cauteruccio y Batallini le dan ventaja al Bolívar
El Bolívar se impuso al Cienciano peruano por 2-0 en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en los 3.598 metros de altitud de La Paz, con goles del uruguayo Martín Cauteruccio y del argentino Damián Batallini.
Agosto 14, 2025 08:08 a. m.
 · 
Redacción D10
GyRjywpWIAIG-8P.jpeg
Fútbol Internacional
Flamengo vence por la mínima y abre ventaja en disputa brasileña por cupo a cuartos
Flamengo puso este miércoles un pie en la siguiente etapa de la Copa Libertadores al vencer por 1-0 al también brasileño Internacional, en el partido de ida de octavos de final jugado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.
Agosto 14, 2025 07:28 a. m.
 · 
Redacción D10
UEFA Super Cup - PSG vs Tottenham
Fútbol Internacional
El PSG gana la Supercopa de Europa
El PSG conquistó este miércoles la Supercopa de Europa, en la que superó en la tanda de penales al Tottenham (2-2, 4-3 penaltis) después de remontar el 0-2 en contra.
Agosto 13, 2025 06:18 p. m.
 · 
Redacción D10
hhincas.jfif
Fútbol Internacional
Asunción recibe a cientos de hinchas de Estudiantes y River Plate
Cientos de hinchas argentinos de Estudiantes de La Plata y River Plate llegarán entre este miércoles y jueves a la capital paraguaya, Asunción, para presenciar los duelos de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de sus equipos contra los anfitriones Cerro Porteño y Libertad, anunció la Dirección Nacional de Migraciones.
Agosto 13, 2025 04:22 p. m.
Diego Gómez
Fútbol Internacional
Ningún paraguayo será titular en el inicio de la Premier, según análisis
El sitio oficial de la Premier League publicó los que considera serán los oncenos iniciales de los 20 equipos que comenzarán a disputar la temporada 2025-2026 desde este viernes.
Agosto 13, 2025 03:55 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más