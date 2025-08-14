El ex DT albirrojo al que los propios jugadores despidieron

El entrenador argentino Aldo Duscher, quien fue el responsable técnico de la Selección Paraguaya Sub 20 en su momento, fue despedido esta misma tarde como entrenador del Quilmes de la segunda división de Argentina. La manera en que lo fue resulta particularmente insólita.

En realidad, primero trascendió que Mateo Magadán, el presidente de la institución, le había quitado su apoyo a raíz de la mala campaña del equipo en la Primera Nacional, donde Quilmes está en el 12° puesto de la Zona A.

Sin embargo, en la tarde de este jueves Duscher se presentó a la práctica, encontrando que la dupla Ricardo Vendakis-Néstor Fredani ya lo estaba reemplazando. Duscher, de igual manera, intentó dirigir el entrenamiento, mientras Magadán era informado del altercado que se estaba dando en las instalaciones del club. El presidente llegó y tuvo una violenta discusión con Duscher, llegando casi a los golpes.

La manera que encontraron de zanjar la cuestión, ante el argumento del DT de que el plantel lo sostenía, fue votar entre los jugadores la continuidad, allí mismo. Fue lo que se realizó y los propios jugadores, por mayoría, determinaron que no quieren seguir bajo el mando de Duscher. Este agarró sus cosas y se marchó.

EN PARAGUAY. A inicios de este año, Duscher había sido despedido por la APF de su cargo de entrenador de la Sub 20 en plena Sudamericano, luego de que su equipo cayera 6 a 0 frente a Uruguay. Entonces se había discutido de mala manera con periodistas, ventilando después las desavenencias con Elvio Paolorosso, coordinador general de selecciones juveniles.

En su reemplazo fue designado Antolín Alcaraz, quien terminó clasificando a Paraguay al Mundial de Chile que empezará el 27 de septiembre.