Una nueva medalla para el Team Paraguay

Una jornada con emociones y adrenalina fue la que se vivió este sábado en los Juegos Panamericanos Junior que se lleva a cabo en nuestro país.

Se sumaron dos preseas más al medallero guaraní. La primera llegó gracias a Fiorella Gatti, Nicole Krauch y Giuliana Cino, que se quedaron con la de bronce en la modalidad squash femenino por equipos.

La segunda llegó en horas de la noche con la confirmación de podio de Cata Delmas y Santino Núñez en tenis. La dupla paraguaya logró la presea de bronce en dobles mixtos.

En cuanto al básquet 3x3 la gran nota la dieron las chicas, que en un gran partido y remontando de forma espectacular se terminaron imponiendo a Argentina por 17-15 para acceder a semifinales y así luchar por medallas este domingo.

En básquet 3x3 masculino, el equipo nacional cedió 14-16 ante República Dominicana, quedando sin posibilidades de podio, aunque todavía compite por ubicaciones.

En rugby 7, fase de grupos, en su segundo compromiso, el equipo masculino de Paraguay derrotó 24-0 a Bermudas, mientras que el elenco femenino cayó 48 a 0 frente a la representación de Estados Unidos.

En tenis de mesa, en dobles mixtos, la dupla Axel Bertolo /Paloma Rivarola no pudo ante Cuba y cedió por 1-3 (11-5/8-11/9-11/9-11).