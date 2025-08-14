La noche en que Olimpia “presentó” en sociedad su corona

Un juego tal vez poco recordado tuvo lugar la noche del 14 de agosto de 1979. Olimpia, flamante campeón de América, recibió en el Defensores del Chaco a un combinado de grandes figuras denominado “Resto de América”, en una celebración que quedó para la posteridad.

En la cancha jugaron verdaderos ídolos de la época: Roberto Rivelino, Quique Wolff, Américo “Tolo” Gallego —campeones del mundo con Argentina en 1978—, además de otras estrellas que vistieron la camiseta del equipo visitante.

El encuentro fue de gran calidad y terminó igualado 2 a 2. Para el Decano marcaron Hugo Talavera y Evaristo Isasi Colmán; mientras que Paulo César y Claudio Aldao anotaron para el combinado visitante.

Foto: Gentileza

Olimpia: Ever Almeida, Alicio Solalinde, Rubén “Toto” Giménez, Miguel Ángel Piazza, Roberto Paredes, Carlos Kiesse, Evaristo Isasi, Ernesto Luis Torres Torreani, Kike Villalba, Hugo Talavera y Osvaldo Aquino.

Resto de América: Rodríguez, Olguín, De los Santos, Van Tuyne, Rodríguez, Neto, Wolff, Gallego, Rivelino, Paulo César, Claudio Aldao y Julio César. Dirigidos por César Luis Menotti.

Por Victor Hugo Bogarín - @diariokue