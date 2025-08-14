Matías Rojas dejó River y va a la MLS

El jugador paraguayo de 29 años, Matías Rojas, está oficialmente desvinculado de River Plate de Argentina, equipo al que llegó ocho meses atrás pero donde no pudo demostrar las condiciones que tuvo en otros clubes del vecino país, como Lanús, Defensa y Justicia y, sobre todo, Racing, donde su cotización se disparó antes de ser transferido al Corinthians brasileño en 2023.

Diferentes fuentes en Argentina confirmaron que Rojas continuará su carrera en Portland Timbers, club de la Major League Soccer de los Estados Unidos. De esta forma, Rojas tendrá su segunda experiencia en el fútbol del Norte, pues antes de llegar a River tuvo un paso por el Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez.

En River, en el último semestre Rojas no estuvo disponible en 11 partidos por diversas lesiones. Jugó poco el tiempo que estuvo sano, por lo que el entrenador Marcelo Gallardo decidió no contar más con él.

River se libera de un salario muy alto, lo que imposibilitaba que otro equipo argentino optara por contratarlo. Hasta la llegada del Timbers, no había otra propuesta por el albirrojo.