14 ago. 2025
Fútbol Internacional

Matías Rojas dejó River y va a la MLS

El ofensivo paraguayo arregló su desvinculación con el Millonario y, según la prensa argentina, tiene todo arreglado para ir al Portland Timbers de la MLS.

Agosto 14, 2025 02:38 p. m. • 
Por Redacción D10
Matías Rojas

Matías Rojas sufrió varias lesiones durante su estadía en River Plate. Jugará en la MLS.

Foto: Gentileza - River Plate

El jugador paraguayo de 29 años, Matías Rojas, está oficialmente desvinculado de River Plate de Argentina, equipo al que llegó ocho meses atrás pero donde no pudo demostrar las condiciones que tuvo en otros clubes del vecino país, como Lanús, Defensa y Justicia y, sobre todo, Racing, donde su cotización se disparó antes de ser transferido al Corinthians brasileño en 2023.

Diferentes fuentes en Argentina confirmaron que Rojas continuará su carrera en Portland Timbers, club de la Major League Soccer de los Estados Unidos. De esta forma, Rojas tendrá su segunda experiencia en el fútbol del Norte, pues antes de llegar a River tuvo un paso por el Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez.

En River, en el último semestre Rojas no estuvo disponible en 11 partidos por diversas lesiones. Jugó poco el tiempo que estuvo sano, por lo que el entrenador Marcelo Gallardo decidió no contar más con él.

River se libera de un salario muy alto, lo que imposibilitaba que otro equipo argentino optara por contratarlo. Hasta la llegada del Timbers, no había otra propuesta por el albirrojo.

Matías Rojas River Plate Portland Timbers
Redacción D10
Más contenido de esta sección
GyRjywpWIAIG-8P.jpeg
Fútbol Internacional
Flamengo vence por la mínima y abre ventaja en disputa brasileña por cupo a cuartos
Flamengo puso este miércoles un pie en la siguiente etapa de la Copa Libertadores al vencer por 1-0 al también brasileño Internacional, en el partido de ida de octavos de final jugado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.
Agosto 14, 2025 07:28 a. m.
 · 
Redacción D10
UEFA Super Cup - PSG vs Tottenham
Fútbol Internacional
El PSG gana la Supercopa de Europa
El PSG conquistó este miércoles la Supercopa de Europa, en la que superó en la tanda de penales al Tottenham (2-2, 4-3 penaltis) después de remontar el 0-2 en contra.
Agosto 13, 2025 06:18 p. m.
 · 
Redacción D10
hhincas.jfif
Fútbol Internacional
Asunción recibe a cientos de hinchas de Estudiantes y River Plate
Cientos de hinchas argentinos de Estudiantes de La Plata y River Plate llegarán entre este miércoles y jueves a la capital paraguaya, Asunción, para presenciar los duelos de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de sus equipos contra los anfitriones Cerro Porteño y Libertad, anunció la Dirección Nacional de Migraciones.
Agosto 13, 2025 04:22 p. m.
Diego Gómez
Fútbol Internacional
Ningún paraguayo será titular en el inicio de la Premier, según análisis
El sitio oficial de la Premier League publicó los que considera serán los oncenos iniciales de los 20 equipos que comenzarán a disputar la temporada 2025-2026 desde este viernes.
Agosto 13, 2025 03:55 p. m.
 · 
Redacción D10
GyMcSA_XcAMf64i.jpg
Fútbol Internacional
Independiente del Valle se pone arriba ante Mushuc Runa
Independiente del Valle se impuso por 1-0 a un difícil Mushuc Runa con un tanto del delantero argentino Claudio Spinelli.
Agosto 13, 2025 08:28 a. m.
 · 
Redacción D10
Matías Pérez
Fútbol Internacional
Ahora Cerro y después la Albirroja, dice Matías Pérez
El defensa de Cerro Porteño, Matías Pérez, anda pasando por un buen momento y previo al juego con Estudiantes de La Plata se le consultó sobre la Selección Paraguaya: “Mi cabeza ahora está en Cerro”.
Agosto 12, 2025 05:57 p. m.
Carga Más