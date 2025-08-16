16 ago. 2025
El Barça arranca sin sobresaltos

El Barcelona empieza su camino de revalidar título en la Liga española de fútbol con un triunfo cómodo ante un Mallorca (0-3) que acabó con dos futbolistas expulsados tras los tantos de Raphinha y Ferran Torres, este cargado de polémica, y Lamine Yamal.

Cómodo triunfo el Barcelona ante Mallorca.

Los pupilos de Hansi Flick no levantaron el pie del acelerador en todo el encuentro y alargaron las buenas sensaciones de la pretemporada con un fútbol muy dinámico y acompañado de grandes ocasiones de gol.

Ese ritmo provocó que la igualdad durara muy poco en el marcador con sus dos estrellas, Lamine Yamal y Raphinha, como protagonistas de la primera acción de gol de la temporada. Un centro dibujado con escuadra y cartabón del español dejó completamente sólo al extremo brasileño, que remató de cabeza a placer ante la pasividad de la defensa bermellona.

El Mallorca mejoró con el paso de los minutos y tuvo opciones de empatar la contienda aprovechando los espacios que dejaba la defensa del Barcelona a sus espaldas, pero Muriqi desaprovechó las dos ocasiones al no disparar tras un centro de Mojica y rematar al muñeco en un mano a mano con Joan García.

El guardameta tuvo un debut plácido que a punto estuvo de truncarse en el calentamiento, cuando se hizo daño en su mano izquierda y tuvo que ser atendido por los servicios médicos del Barça, pero finalmente pudo disputar sus primeros minutos en liga con la camiseta azulgrana

A los 20 minutos de juego llegó la polémica a Son Moix. En una acción ofensiva del Barça, un disparo de Lamine impactó en la cabeza de Raíllo, que quedó tendido en el área, pero José Luis Munuera no paró el juego a pesar de que la jugada continuaba en la zona donde estaba el futbolista andaluz y Ferran anotó el segundo desde fuera del área.

La afición y los futbolistas locales se mostraron incrédulos porque consideraban que el colegiado debía detener el juego, lo que desembocó en una tarjeta amarilla a Morlanes que le costaría muy cara minutos más tarde.

En una internada de Lamine desde la banda derecha, el centrocampista bermellón realizó una entrada que terminó con la segunda amarilla y la primera expulsión de la tarde.

Ya totalmente fuera del partido, el cuadro mallorquín intentó reconectarse al partido con diez jugadores, pero otra entrada de Muriqi en un balón dividido puso sus tacos a la altura de la cabeza de Joan García e hizo que los de Jagoba Arrasate terminaran el choque con nueve tras la revisión del VAR.

Quien pudo ver también la roja directa al borde del descanso fue Raphina al entrar con las dos piernas por detrás a Mateu Jaume, pero el árbitro consideró que la acción debía terminar con tarjeta amarilla.

La segunda mitad fue mucho más tranquila que la primera, a pesar de que el dominio culé fue absoluto y pudo marcar el tercero en repetidas ocasiones, pero Leo Román se lució para evitar que la sangría fuera a más.

Hubo tiempo para ver los debuts de Mateo Joseph con el Mallorca y Rashford y Jofre con el primer equipo del Barcelona, este último viviendo su primera aparición en el fútbol de élite.

Tras muchos intentos, Lamine se sacó de la chistera un zapatazo con efecto a la escuadra en el que nada pudo hacer el portero ibicenco y cerró la primera victoria de la temporada para el vigente campeón.

De esta manera, el Barça arranca sin sobresaltos la competición liguera y con la sensación de continuar en el ritmo de la pasada campaña, mientras que el Mallorca deberá afrontar el choque ante el Celta sin dos piezas fundamentales como son Morlanes y Muriqi.

Más contenido de esta sección
Matías Rojas
Fútbol Internacional
Matías Rojas dejó River y va a la MLS
El ofensivo paraguayo arregló su desvinculación con el Millonario y, según la prensa argentina, tiene todo arreglado para ir al Portland Timbers de la MLS.
Agosto 14, 2025 02:38 p. m.
 · 
Redacción D10
trinidense gol.jpg
Fútbol Internacional
Rieder: “El objetivo es todo lo que se pueda sumar”
El Sportivo Trinidense, de buen momento en el torneo, desea sumar “todo lo que se pueda”, de acuerdo con su presidente Norman Rieder. “No nos ponemos ni un tope, ni un mínimo”, dijo.
Agosto 14, 2025 12:33 p. m.
 · 
Redacción D10
Carlos González
Fútbol Internacional
Carlos González le dio el triunfo a Newell’s en Copa Argentina
Newell’s Old Boys avanzó el miércoles a la siguiente ronda de la Copa Argentina gracias al tanto del paraguayo Carlos González.
Agosto 14, 2025 11:35 a. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia
Fútbol Internacional
La noche en que Olimpia “presentó” en sociedad su corona
En una noche inolvidable, el Decano reunió a campeones del mundo y figuras del continente para celebrar, ante su gente, la histórica conquista de la Copa Libertadores.
Agosto 14, 2025 10:32 a. m.
 · 
Redacción D10
GyT29QJWIAE1FvD.jpeg
Fútbol Internacional
Mastantuono: “Me voy a dejar la vida por esta camiseta”
El argentino Franco Mastantuono aseguró en su presentación como jugador del Real Madrid, tras firmar su contrato por seis años y recibir la camiseta con el dorsal 30, que se va “a dejar la vida” por la camiseta blanca y ser “un hincha dentro de la cancha”, tras cumplir el “sueño” de su carrera con 18 años.
Agosto 14, 2025 09:59 a. m.
 · 
Redacción D10
GyRDm5yWcAAzTyH.jpeg
Fútbol Internacional
Goles de Cauteruccio y Batallini le dan ventaja al Bolívar
El Bolívar se impuso al Cienciano peruano por 2-0 en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en los 3.598 metros de altitud de La Paz, con goles del uruguayo Martín Cauteruccio y del argentino Damián Batallini.
Agosto 14, 2025 08:08 a. m.
 · 
Redacción D10
