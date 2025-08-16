El Barça arranca sin sobresaltos

Los pupilos de Hansi Flick no levantaron el pie del acelerador en todo el encuentro y alargaron las buenas sensaciones de la pretemporada con un fútbol muy dinámico y acompañado de grandes ocasiones de gol.

Ese ritmo provocó que la igualdad durara muy poco en el marcador con sus dos estrellas, Lamine Yamal y Raphinha, como protagonistas de la primera acción de gol de la temporada. Un centro dibujado con escuadra y cartabón del español dejó completamente sólo al extremo brasileño, que remató de cabeza a placer ante la pasividad de la defensa bermellona.

El Mallorca mejoró con el paso de los minutos y tuvo opciones de empatar la contienda aprovechando los espacios que dejaba la defensa del Barcelona a sus espaldas, pero Muriqi desaprovechó las dos ocasiones al no disparar tras un centro de Mojica y rematar al muñeco en un mano a mano con Joan García.

El guardameta tuvo un debut plácido que a punto estuvo de truncarse en el calentamiento, cuando se hizo daño en su mano izquierda y tuvo que ser atendido por los servicios médicos del Barça, pero finalmente pudo disputar sus primeros minutos en liga con la camiseta azulgrana

A los 20 minutos de juego llegó la polémica a Son Moix. En una acción ofensiva del Barça, un disparo de Lamine impactó en la cabeza de Raíllo, que quedó tendido en el área, pero José Luis Munuera no paró el juego a pesar de que la jugada continuaba en la zona donde estaba el futbolista andaluz y Ferran anotó el segundo desde fuera del área.

La afición y los futbolistas locales se mostraron incrédulos porque consideraban que el colegiado debía detener el juego, lo que desembocó en una tarjeta amarilla a Morlanes que le costaría muy cara minutos más tarde.

En una internada de Lamine desde la banda derecha, el centrocampista bermellón realizó una entrada que terminó con la segunda amarilla y la primera expulsión de la tarde.

Ya totalmente fuera del partido, el cuadro mallorquín intentó reconectarse al partido con diez jugadores, pero otra entrada de Muriqi en un balón dividido puso sus tacos a la altura de la cabeza de Joan García e hizo que los de Jagoba Arrasate terminaran el choque con nueve tras la revisión del VAR.

Quien pudo ver también la roja directa al borde del descanso fue Raphina al entrar con las dos piernas por detrás a Mateu Jaume, pero el árbitro consideró que la acción debía terminar con tarjeta amarilla.

La segunda mitad fue mucho más tranquila que la primera, a pesar de que el dominio culé fue absoluto y pudo marcar el tercero en repetidas ocasiones, pero Leo Román se lució para evitar que la sangría fuera a más.

Hubo tiempo para ver los debuts de Mateo Joseph con el Mallorca y Rashford y Jofre con el primer equipo del Barcelona, este último viviendo su primera aparición en el fútbol de élite.

Tras muchos intentos, Lamine se sacó de la chistera un zapatazo con efecto a la escuadra en el que nada pudo hacer el portero ibicenco y cerró la primera victoria de la temporada para el vigente campeón.

De esta manera, el Barça arranca sin sobresaltos la competición liguera y con la sensación de continuar en el ritmo de la pasada campaña, mientras que el Mallorca deberá afrontar el choque ante el Celta sin dos piezas fundamentales como son Morlanes y Muriqi.