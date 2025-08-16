16 ago. 2025
Fútbol Internacional

Kane y Luis Díaz le dan la Supercopa al Bayern Múnich

El Bayern Múnich se impuso este viernes por 1-2 al Stuttgart en el partido por la Supercopa Franz Beckenbauer, como se llama la Supercopa alemana a partir de esta temporada, con goles de Harry Kane y Luis Díaz que le dieron así al club bávaro el primer título de la temporada.

Agosto 16, 2025 06:09 p. m.
FBL-GER-SUPERCUP-STUTTGART-BAYERN MUNICH

El Bayern, supercampeón alemán.

THOMAS KIENZLE/AFP

Luis Díaz tuvo, además del gol, varias buenas acciones en un partido en el que el Bayern fue claramente superior; aunque al final la victoria fuera apretada.

El Bayern tuvo claramente el mejor arranque, puso al Stuttgart en su propia, le dificultaba la salida recurriendo a la presión alta y fabricaba llegas a puerta a punta de insistencia.

Tras dos remates desviados desde buena posición de Leon Goretzka y Serge Gnabry, y otra gran ocasión del primero dentro del área, a pase de Joshua Kimmich; el Bayern encontró el gol en el minuto 18, gracias a un disparo de pierna derecha de Kane.

Kane remató de primera aprovechando un rebote desde de que Jaquez sólo lograra cortar a medias un pase al área de Michael Olise.

El gol estaba en el aire porque hasta ese momento el juego había estado volcado sobre la mitad del Stuttgart que sólo después de verse en desventaja se atrevió a hacer algo más hacia adelante,

En el 22 Deniz Undav hizo el primer remate a puerta del Stuttgart que Manuel Neuer paró sin problemas. Luego, en el 24, Neuer tuvo que exigirse más ante un disparo desde corta distancia de Nick Woltemade.

No obstante, tras esa reacción del Stuttgart en los minutos posteriores al gol de Kane el Bayern pareció tomar otra vez el control del partido.

En el segundo tiempo hubo menos jugadas de área. Antes del gol de Luis Diaz lo único digno de mención fue una ocasión de Kane en el 62, del lado del Bayern; y por parte del Stuttgart un remate de Jamie Leweling en el 74 ante el que Neuer reaccionó con una parada enorme.

En el 77 llegó el segundo gol del Bayern. Kane hizo un cambio de frente para Gnabry y éste puso el balón en el área para que Luis Días definiera de cabeza.

Ya en el descuento, y en un descuido del Bayern, Leweling marcó de cabeza para el Stuttgart. Pero quedaba menos de un minuto, demasiado poco tiempo para lograr la remontada.

