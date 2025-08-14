14 ago. 2025
Vancouver Whitecaps presenta oficialmente a Thomas Müller

El Vancouver Whitecaps de la MLS presentó este jueves al futbolista alemán Thomas Müller tras su reciente fichaje por el club canadiense, en un acto en el que el exjugador del Bayern Múnich insistió en que llegaba con el objetivo de pelear por títulos.

“Era tiempo para una aventura, pero necesitaba tener la oportunidad de pelear por títulos (...) hay una oportunidad, no solo este año sino también el que viene”, dijo el alemán en una rueda de prensa con motivo de su llegada a Vancouver.

Además, indicó que también lo influyó en su decisión el hecho de que Vancouver es conocida como una de las mejores ciudades del mundo para vivir.

“Quiero estar en el campo lo antes posible, eso es por lo que estoy aquí. La ciudad es bonita, he escuchado de ello, pero al final estoy aquí para jugar al fútbol”, recordó.

Müller, campeón del mundo con la selección de su país en Brasil 2014, abandonó el Bayern Múnich este verano y puso rumbo a Canadá en un movimiento que la directiva del Vancouver Whitecaps tachó de histórico.

“Es un gran momento para ser seguidor de los Whitecaps y un seguidor del fútbol en Canadá", afirmó el director ejecutivo del equipo, Axel Schuster.

El contrato de Müller alcanza al resto de la temporada 2025, e incluye una opción de Jugador Designado para 2026, informó en un comunicado el Vancouver Whitecaps.

El Vancouver Whitecaps es actualmente segundo en la Conferencia Oeste de la MLS, a cuatro puntos del líder, el San Diego FC, pero con un partido menos disputado. El conjunto canadiense alcanzó esta temporada la final de la Liga de Campeones de la Concacaf, en la que cayó por 5-0 ante el Cruz Azul mexicano.

