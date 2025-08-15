La fuerte entrada de William Riveros ante Palmeiras

En el duelo Universitario vs. Palmeiras, que lo ganó el cuadro brasileño por 0-4 en condición de visitante en choque correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores, William Riveros vio la roja por una dura entrada.

El paraguayo, cuando el resultado iba 0-3, realizó una arriesgada barrida sobre José López, a los 50’. La acción fue revisada por el VAR y el juez Facundo Tello decidió expulsarlo por esta acción.

Luego de la revisión del VAR, Facundo Tello expulsó a Riveros por esta CRIMINAL PATADA sobre el Flaco López.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/dFUgKUOpVe — SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2025

Universitario, que ya estaba siendo superado en condiciones normales, sufrió otro gol más al jugar con 10 hombres. El 0-4 a favor del Palmeiras prácticamente liquidó la serie en el estadio Monumental U Marathon. La revancha será la siguiente semana en el Allianz Parque.