15 ago. 2025
Fútbol Internacional

La fuerte entrada de William Riveros ante Palmeiras

VIDEO. El defensa paraguayo del Universitario, William Riveros, vio la tarjeta roja ante Palmeiras por una dura entrada sobre José López.

Agosto 15, 2025 11:59 a. m. • 
Por Redacción D10
William Riveros

William Riveros vio la roja por esta acción.

Foto: Captura

En el duelo Universitario vs. Palmeiras, que lo ganó el cuadro brasileño por 0-4 en condición de visitante en choque correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores, William Riveros vio la roja por una dura entrada.

El paraguayo, cuando el resultado iba 0-3, realizó una arriesgada barrida sobre José López, a los 50’. La acción fue revisada por el VAR y el juez Facundo Tello decidió expulsarlo por esta acción.

Universitario, que ya estaba siendo superado en condiciones normales, sufrió otro gol más al jugar con 10 hombres. El 0-4 a favor del Palmeiras prácticamente liquidó la serie en el estadio Monumental U Marathon. La revancha será la siguiente semana en el Allianz Parque.

Copa Libertadores Palmeiras Universitario Williams Riveros
Redacción D10
