Un paraguayo es el defensor más goleador en la Libertadores

Gustavo Gómez no solo encaminó la goleada del Palmeiras sobre el Universitario, sino que también le sirvió para alcanzar la cima de máximos goleadores defensores en la historia de la Copa Libertadores.

El zaguero paraguayo ya lleva 13 tantos convertidos con el Verdão en este certamen, los mismos que consiguió el chileno Rubén Espinoza hace más de tres décadas. No obstante, a sus 32 años, Gustavo Gómez se perfila para seguir convirtiendo y ser el líder absoluto de esta nómina.

UNI 0-4 PAL (80') - Máximos goleadores extranjeros de Palmeiras en la Copa Libertadores:



GUSTAVO GÓMEZ 🇵🇾 13

Miguel Borja 🇨🇴 11

JOSÉ LÓPEZ 🇦🇷 8

Francisco Arce 🇵🇾 5

Joaquín Piquerez 🇺🇾 5 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) August 15, 2025

En la lista también está otro defensa compatriota, que también militó en el Palmeiras: Francisco Arce. El exjugador consiguió 12 gritos sagrados en la Copa Libertadores.