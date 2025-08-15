15 ago. 2025
Fútbol Internacional

Un paraguayo es el defensor más goleador en la Libertadores

VIDEO. Con el tanto logrado por Gustavo Gómez, para el Palmeiras ante el Universitario, el paraguayo se convirtió en el defensa más goleador en la historia de la Copa Libertadores.

Agosto 15, 2025 01:29 p. m. • 
Por Redacción D10
Gustavo Gómez

Gustavo Gómez llegó a 13 goles en la Copa Libertadores con el Palmeiras.

Foto: Gentileza - Palmeiras

Gustavo Gómez no solo encaminó la goleada del Palmeiras sobre el Universitario, sino que también le sirvió para alcanzar la cima de máximos goleadores defensores en la historia de la Copa Libertadores.

El zaguero paraguayo ya lleva 13 tantos convertidos con el Verdão en este certamen, los mismos que consiguió el chileno Rubén Espinoza hace más de tres décadas. No obstante, a sus 32 años, Gustavo Gómez se perfila para seguir convirtiendo y ser el líder absoluto de esta nómina.

En la lista también está otro defensa compatriota, que también militó en el Palmeiras: Francisco Arce. El exjugador consiguió 12 gritos sagrados en la Copa Libertadores.

Copa Libertadores Gustavo Gómez Palmeiras
