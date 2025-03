Cerro Porteño no pudo en su segunda presentación en la Copa Libertadores Sub 20 que se disputa en Paraguay y cayó ayer por 3-0 ante el Palmeiras de Brasil por el Grupo C del torneo.

El Ciclón, que había ganado en su debut 3-2 a Independiente del Valle, se mantiene con 3 puntos en la tabla y volverá a jugar el domingo ante Blooming, buscando su pase a las semifinales.

Hoy juega Olimpia desde las 19:00 ante Danubio por el Grupo A. El Decano cayó en su primer partido y empató en el segundo.