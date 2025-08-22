22 ago. 2025
Fútbol Paraguayo

Sol consigue un agónico empate ante su rival directo, Pastoreo FC

Pastoreo FC y Sol de América, ambos comprometidos con el puntaje en la tabla de promedios culminaron sumando un punto para cada uno. Sin embargo continúan en zona roja del descenso.

Agosto 22, 2025 08:58 p. m. • 
Por Redacción D10
Sol de América 2.jfif

Sin vencidos ni vencedores en Villa Elisa entre Sol de América y Pastoreo FC, culminó 1-1.

Foto: APF Intermedia

Este viernes, Pastoreo FC y Sol de América rivales directos en la lucha por la permanencia en la División Intermedia sellaron el empate en Villa Elisa.
Kevin Lezcano rompió el cero a los 56’ para los de Juan Manuel Frutos. Mientras que el Danzarín encontró la paridad en tiempo de adición, a los 92’, por intermedio de Gustavo Giménez. A pesar del empate ambos continúan en zona de descenso directo. Sol tiene 1,041 y Pastoreo 1,142. El último en tabla es Guaraní de Fram con 0,869.

ENCUENTRO EN EL SUR DEL PAÍS

En otro duelo correspondiente a la jornada 24, Encarnación FC y River Plate empataron 1-1.

Ambos tantos llegaron en la etapa complementaria, Fernando Escobar abrió el marcador a los 56’ para los dueños de casa. Sin embargo Arnaldo Román (63’) selló rápidamente el empate para el Kelito.

PARA NO PERDERSE

Este sábado, desde las 10:00, tendremos dos partidos de alto voltaje que tendrán en acción al líder y escolta en acción.

Rubio Ñu (44 puntos) visitará a Fernando de la Mora en el Emiliano Ghezzi, el árbitro será Víctor Robles. Mientras que el 12 de Junio VH recibirá a Guaraní de Fram en el Facundo Deleón Fossatti. Álvaro Giménez. fue designado juez del partido.

Pastoreo Sol de América
Redacción D10
