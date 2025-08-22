Sol consigue un agónico empate ante su rival directo, Pastoreo FC

Este viernes, Pastoreo FC y Sol de América rivales directos en la lucha por la permanencia en la División Intermedia sellaron el empate en Villa Elisa.

Kevin Lezcano rompió el cero a los 56’ para los de Juan Manuel Frutos. Mientras que el Danzarín encontró la paridad en tiempo de adición, a los 92’, por intermedio de Gustavo Giménez. A pesar del empate ambos continúan en zona de descenso directo. Sol tiene 1,041 y Pastoreo 1,142. El último en tabla es Guaraní de Fram con 0,869.

ENCUENTRO EN EL SUR DEL PAÍS

En otro duelo correspondiente a la jornada 24, Encarnación FC y River Plate empataron 1-1.

Ambos tantos llegaron en la etapa complementaria, Fernando Escobar abrió el marcador a los 56’ para los dueños de casa. Sin embargo Arnaldo Román (63’) selló rápidamente el empate para el Kelito.

PARA NO PERDERSE

Este sábado, desde las 10:00, tendremos dos partidos de alto voltaje que tendrán en acción al líder y escolta en acción.

Rubio Ñu (44 puntos) visitará a Fernando de la Mora en el Emiliano Ghezzi, el árbitro será Víctor Robles. Mientras que el 12 de Junio VH recibirá a Guaraní de Fram en el Facundo Deleón Fossatti. Álvaro Giménez. fue designado juez del partido.