Palmeiras cumple y avanza a cuartos

El conjunto peruano plantó cara este jueves en el Allianz Parque de São Paulo y superó a los locales en muchas fases del partido, pero fue incapaz de marcar y soñar con una remontada épica.

El equipo paulista jugó con el freno de mano echado, consciente de que la temporada es larga y de que en cuartos le espera un difícil cruce ante Libertad o River Plate.

El hecho de que el mejor de la noche fuera el portero Weverton da una dimensión de la pobre actuación del Palmeiras.

Con todo, el técnico portugués Abel Ferreira sorprendió con un once titular muy reconocible, plagado de titulares, a pesar de que la eliminatoria estaba prácticamente resuelta.

Pero de la intención a los hechos hay un largo camino y el Palmeiras arrancó el choque de forma melancólica. Todo lo contrario que Universitario, que parecía estar jugando en su estadio.

Pérez Guedes, Concha y Carabalí demostraron que no vinieron de paseo. Desbordaron y generaron peligro a un Weverton que tuvo serias dificultades para desviar las acometidas del rival.

El cuadro limeño llegó a balancear las redes del meta brasileño rozando el minuto 10. Carabalí progresó por el flanco izquierdo y Concha fusiló sin piedad en la corona del área, pero el linier evitó que subiera al marcador por fuera de juego de Pérez Guedes.

El centrocampista argentino no tocó el balón, pero el VAR interpretó que participó en la jugada, al agacharse y estar cerca de la posición de Weverton, y ratificó la decisión de campo.

No se vino abajo el equipo de Fossati, que continuó buscando el gol durante toda la primera mitad.

Palmeiras tuvo serias dificultades para asociarse en el centro del campo y abusó de los balones en largo para ‘Flaco’ López y Vitor Roque, ambos un espejismo del encuentro de ida.

La mejor oportunidad para el conjunto de São Paulo solo llegó en el tiempo de descuento del primer tiempo, en un cabezazo de Allan que se estrelló en el larguero.

Ferreira quiso darle otro aire a los suyos con la entrada de Lucas Evangelista en el descanso. Del lado de Universitario, la duda estaba en saber si conseguiría mantener el ritmo.

Y el inicio del segundo tiempo fue calcado al primero, con los merengues volcados en ataque. Jairo Vélez apareció con suma facilidad entre líneas. Solo les faltó el gol.

Las tornas cambiaron a partir del minuto 70. Palmeiras dio un paso al frente, en parte porque Universitario empezó a acusar el esfuerzo físico, en parte por la batería de cambios de Ferreira para repartir minutos.

De cualquier forma fue insuficiente e incluso Weverton apareció una vez más de manera decisiva para evitar el tanto de Valera para Universitario, que se despidió con orgullo de la Libertadores.