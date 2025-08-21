De Arrascaeta clasifica a Flamengo

El equipo de Filipe Luís, que partía con ventaja tras la victoria por 1-0 en Río de Janeiro, ganó sin ofrecer todo su potencial en un partido que empezó con veinte minutos de retraso por la lluvia de confeti que cayó sobre el césped del estadio Beira-Rio.

Superado el duelo brasileño de octavos, el próximo reto del conjunto carioca será Estudiantes, que apeó a Cerro Porteño también sin exhibir su mejor versión.

Internacional se despide del torneo sin haber sido capaz de marcar un solo gol a un Flamengo que hoy volvió a apostar de inicio por los exjugadores del Atlético de Madrid Samuel Lino y Saúl Ñíguez, cada vez más adaptados.

Fue un partido truncado, físico, que empezó torcido ante la ingente cantidad de confeti que los aficionados colorados lanzaron desde la grada antes del pitido inicial.

El balón empezó a rodar 20 minutos después del horario previsto y solo después de barrer las partes de la cancha más ‘infestadas’.

Los primeros minutos fueron de tanteo. Nadie quería exponerse a un error tempranero. El Inter amagó con una presión alta que dificultó por momentos la salida del ‘Fla’.

No le duró mucho el ímpetu a los dirigidos por Roger Machado. Pasado el ecuador del primer tiempo empezaron a dejar espacios en la retaguardia.

El uruguayo Guillermo Varela dio el primer susto con un disparo a las nubes dentro del área.

Poco después llegaría el primer tanto rojinegro. Lino disparó cruzado desde el pico del área, Rochet rechazó de forma defectuosa, Gonzala Plata cazó el rebote y con la cabeza contactó con De Arrascaeta, que finalizó con maestría en el minuto 27.

El internacional uruguayo no dejó ni caer la pelota y con el empeine puso el balón en la misma escuadra.

En la segunda mitad, el conjunto local dio seguimiento a sus malas sensaciones. Se acercó con poco peligro a la meta defendida por Agustín Rossi.

Un chut lejano de Vitão, otro de Ricardo Mathias, un remate al palo del colombiano Santos Borré, que entró tras el descanso, y poco más.

El cuadro de Filipe Luís, sin pisar demasiado el acelerador, pudo sentenciar en más de una ocasión.

Rochet evitó la sentencia de Saúl de cabeza; el VAR se lo impidió a Bruno Henrique, que hizo todo bien, pero en fuera de juego; y Léo Pereira no acertó por poco a la salida de un córner.

El segundo no llegó hasta el minuto 88, cuando Pedro remató a placer un centro de Luiz Araújo que desvío levemente Léo Pereira. Eliminatoria fácil para Flamengo ante un Internacional que confirmó su mal momento.