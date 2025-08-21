21 ago. 2025
Copa Libertadores

Libertad, por una hazaña

Libertad se presenta esta noche, desde las 21:30, en Buenos Aires para enfrentar a River Plate, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Agosto 21, 2025 08:23 a. m. • 
Por Redacción D10
FBL-LIBERTADORES-LIBERTAD-RIVER

Duelo anunciado. Robert Rojas y Sebastián Driussi se volverán a ver las caras hoy.

DANIEL DUARTE/AFP

Será un compromiso a todo o nada para ambos elencos, tras un partido sin goles en Paraguay. El Gumarelo buscará hacer un planteamiento táctico riguroso y ser efectivo en el Monumental, que lucirá un aforo colmado y gran ambiente.

El Millonario llegó a los octavos tras clasificarse invicto en el Grupo B, con tres victorias, tres empates y doce puntos. Por su parte, el Albinegro alcanzó el segundo puesto del Grupo D, tras sumar nueve puntos, producto de dos triunfos, tres empates y una derrota.

El ganador de esta llave enfrentará en cuartos de final a Universitario o Palmeiras.

CIFRA. 15 partidos disputados llevan Libertad y River Plate en copas: 4 triunfos del Guma, 2 empates y 9 derrotas.

Libertad River Plate Fútbol Internacional Copa Libertadores
Redacción D10
