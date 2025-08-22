21 ago. 2025
Copa Libertadores

Liga de Quito da la nota y elimina al campeón Botafogo

Liga de Quito logró la gesta al eliminar de la Copa Libertadores al Botafogo, campeón del torneo en 2024, al imponerse por 2-0 en el partido de vuelta de octavos de final, y se las verá en cuartos con Sao Paulo, otro brasileño.

Agosto 21, 2025 10:11 p. m.
Liga de Quito venció al Botafogo en Ecuador.

El boliviano Gabriel Villamil, en el minuto 7; y el argentino Lisandro Alzugaray, a los 60, de penalti, otorgaron el triunfo y la clasificación al club ecuatoriano que remontó la serie, después de que el Botafogo hubiese ganado por 1-0 en el partido de ida.

El Rey de Copas de Ecuador hizo lo preciso para asegurarse la clasificación, ante un rival que dio muestras de un discreto nivel en su propuesta de juego, pese a que algo mejoró en los últimos minutos del encuentro, cuando buscó a la desesperada evitar la eliminación.

La presión de Liga desde el comienzo le dio resultado con el gol de Villamil, que recibió un pase retrasado de Alzugaray y con un violento remate batió al portero Jhon, tras ser desviado levemente por el defensor Alexander Barboza.

Con la serie empatada, Liga de Quito ganó en confianza e incrementó el volumen de ataque contra un rival que sintió el impacto y le costó hilvanar jugadas para salir a la ofensiva.

El control del balón y el dominio de las acciones en la zona defendida por el Fogao, no dio nuevos resultados en beneficio de Liga, pues fueron pocos los disparos con dirección al arco de Jhon.

En el segundo tiempo Liga tejió una acción para gol, pero Danilo anticipó la acción al lanzar la pelota al tiro de esquina.

La presión sostenida del equipo albo que dirige el brasileño Tiago Nunes tuvo su premio con el penalti convertido por Alzugaray, gracias a un fuerte disparo que engañó por completo al portero brasileño.

Liga se quedó con un hombre menos en el minuto 83 por la expulsión del defensa Richard Mina con roja directa.

Sobre el final del partido, Vitinho se perdió el tanto que hubiese conducido a los penaltis, con un remate que se escapó por el costado derecho del portero Gonzalo Valle.

Copa Libertadores
Vélez derrotó a Fortaleza y selló su pasaporte a cuartos de final
Vélez Sarsfield derrotó este martes por 2-0 a Fortaleza y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, tras el empate sin goles registrado en la ida la semana pasada en Brasil.
Agosto 20, 2025 07:56 a. m.
 · 
Redacción D10
Copa Libertadores
Racing gana en dramático final y se las verá con Vélez en cuartos de final
En una verdadera batalla épica y con un gol en el último minuto de juego, Racing Club se impuso por 3-1 ante Peñarol para revertir la desventaja del partido de ida y sellar el pasaporte a los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Agosto 20, 2025 07:40 a. m.
 · 
Redacción D10
Copa Libertadores
São Paulo elimina a Atlético Nacional en los penales
El São Paulo sufrió este martes en su casa para eliminar al Atlético Nacional en la tanda de penales (4-3) y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, ronda en la que se medirá al también brasileño Botafogo o a Liga de Quito.
Agosto 20, 2025 07:32 a. m.
 · 
Redacción D10
Copa Libertadores
Libertad y River Plate dejan todo para la revancha
Libertad empató sin goles ante River Plate en La Huerta por la ida de los octavos de final de la Libertadores.
Agosto 14, 2025 11:23 p. m.
 · 
Redacción D10
Copa Libertadores
Botafogo vence con un gol relámpago
Botafogo, campeón brasileño y de la Copa Libertadores el año pasado, venció este jueves en Río de Janeiro por 1-0 al Liga de Quito ecuatoriano, con un gol de Artur a pocos segundos de iniciado el partido, y se puso en ventaja en la disputa por un cupo en cuartos de final del torneo continental.
Agosto 14, 2025 10:29 p. m.
Copa Libertadores
Libertad vs. River Plate: Paso a paso
Libertad recibe en La Huerta (21:30) a River Plate por la ida de los octavos de Copa Libertadores. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del juego.
Agosto 14, 2025 06:03 p. m.
