Copa Libertadores

Se juega todo

Cerro Porteño visita a Estudiantes de La Plata (19:00) buscando revertir el 0-1 de la ida. Diego Martínez pone lo mejor buscando la clasificación.

Por Redacción D10
Batalla dura. Cerro Porteño tendrá que luchar y mucho si quiere ganarse un lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Es ganar o ganar. Así afrontará Cerro Porteño el partido decisivo de esta noche ante Estudiantes de La Plata desde las 19:00 en el estadio UNO por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

La ida terminó con victoria por 1-0 para el equipo argentino, por lo que el Ciclón de Barrio Obrero necesita ganar o ganar si quiere soñar con la clasificación a la siguiente fase. Un empate o una derrota lo dejarán eliminado.

Diego Martínez, técnico argentino que dirige al Azulgrana, prepara el mejor onceno posible para buscar la remontada.

La novedad principal pasaría por el ingreso de Federico Carrizo en la zona ofensiva, mientras que Robert Piris Da Motta tendrá un lugar fijo en mitad de cancha.

Fabricio Domínguez, que en La Nueva Olla jugó de volante, regresaría a su puesto de lateral derecho.

Para el Azulgrana no hay mañana, es al todo o nada. ¿Se puede? Claro que se puede. Por distintas razones. Uno por lo que es Cerro Porteño, por el presente que atraviesa, puntero invicto del torneo Clausura 2025, desplegando buen fútbol por momentos. Otro, por el rival. Si bien es un equipo tradicional e histórico de la Libertadores, tetracampeón, en la ida dio la sensación de que si el Ciclón apretaba un poco se quedaba con la victoria. Diego Martínez tiene la chance de demostrar para qué lo trajeron.

LA ÚLTIMA VEZ, EN 2019. El equipo azulgrana no accede a los cuartos de final de una Copa Libertadores desde hace seis años. Fue en 2019, cuando dejó fuera a San Lorenzo de Almagro, después quedaría eliminado ante River Plate.

CIFRA. 3 partidos entre sí disputaron Cerro y Estudiantes en Libertadores. Dos empates y una victoria del Pincha.

