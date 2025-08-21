River Plate vs. Libertad: Paso a paso

En una verdadera batalla épica y con un gol en el último minuto de juego, Racing Club se impuso por 3-1 ante Peñarol para revertir la desventaja del partido de ida y sellar el pasaporte a los cuartos de final de la Copa Libertadores.
El São Paulo sufrió este martes en su casa para eliminar al Atlético Nacional en la tanda de penales (4-3) y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, ronda en la que se medirá al también brasileño Botafogo o a Liga de Quito.
Botafogo, campeón brasileño y de la Copa Libertadores el año pasado, venció este jueves en Río de Janeiro por 1-0 al Liga de Quito ecuatoriano, con un gol de Artur a pocos segundos de iniciado el partido, y se puso en ventaja en la disputa por un cupo en cuartos de final del torneo continental.