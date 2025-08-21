21 ago. 2025
Copa Libertadores

River Plate vs. Libertad: Paso a paso

Libertad visita a River Plate en el estadio Monumental (21:30) por la vuelta de los octavos de la Copa Libertadores. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del juego.

Agosto 21, 2025 05:32 p. m.
RIVER VS LIBERTAD VUELTA.png

El Gumarelo busca una hazaña ante el elenco millonario.

River Plate Libertad Copa Libertadores
Más contenido de esta sección
GywfRLMXMAAdX8S.jpeg
Copa Libertadores
Racing gana en dramático final y se las verá con Vélez en cuartos de final
En una verdadera batalla épica y con un gol en el último minuto de juego, Racing Club se impuso por 3-1 ante Peñarol para revertir la desventaja del partido de ida y sellar el pasaporte a los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Agosto 20, 2025 07:40 a. m.
 · 
Redacción D10
GyxCAB6W4AANgvQ.jpeg
Copa Libertadores
São Paulo elimina a Atlético Nacional en los penales
El São Paulo sufrió este martes en su casa para eliminar al Atlético Nacional en la tanda de penales (4-3) y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, ronda en la que se medirá al también brasileño Botafogo o a Liga de Quito.
Agosto 20, 2025 07:32 a. m.
 · 
Redacción D10
ACT_1440_62508392.JPG
Copa Libertadores
Libertad y River Plate dejan todo para la revancha
Libertad empató sin goles ante River Plate en La Huerta por la ida de los octavos de final de la Libertadores.
Agosto 14, 2025 11:23 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-LIBERTADORES-BOTAFOGO-LIGA
Copa Libertadores
Botafogo vence con un gol relámpago
Botafogo, campeón brasileño y de la Copa Libertadores el año pasado, venció este jueves en Río de Janeiro por 1-0 al Liga de Quito ecuatoriano, con un gol de Artur a pocos segundos de iniciado el partido, y se puso en ventaja en la disputa por un cupo en cuartos de final del torneo continental.
Agosto 14, 2025 10:29 p. m.
guma.png
Copa Libertadores
Libertad vs. River Plate: Paso a paso
Libertad recibe en La Huerta (21:30) a River Plate por la ida de los octavos de Copa Libertadores. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del juego.
Agosto 14, 2025 06:03 p. m.
Lorenzo Melgarejo_62495409.jpg
Copa Libertadores
Partidazo en La Huerta
Duelo de alto voltaje en Tuyucuá. Libertad recibirá desde las 21:30 a River Plate, por los octavos de Copa.
Agosto 14, 2025 08:18 a. m.
 · 
Redacción D10
