22 ago. 2025
Copa Libertadores

Pódcast: El adiós de los equipos paraguayos en la Libertadores

En Hora Deportiva analizamos lo que dejó la eliminación de los equipos paraguayos Cerro Porteño y Libertad en la Conmebol Libertadores.

Agosto 22, 2025 02:11 p. m. 
Cerro Porteño y Libertad dijeron adiós a la Conmebol Libertadores.

Hora Deportiva es un pódcast de D10 y el diario Última Hora dedicado al mundo deportivo, en el que semanalmente periodistas e invitados informan, opinan y debaten sobre temas actuales e históricos del deporte, tanto a nivel local como internacional.

En este episodio, Derlis Matto y Fabián González, periodistas del diario Última Hora y de la página web digital D10 (www.d10.ultimahora.com), debaten y opinan sobre lo que dejó la eliminación de los equipos paraguayos en la Conmebol Libertadores.

Cerro Porteño fue una lágrima ante Estudiantes de La Plata y Libertad dejó la sensación de que no se animó a dar el batacazo eliminando a River Plate.

Este material puede encontrarse en todas las redes sociales de Última Hora y D10, en el sitio web, en Spotify, Youtube y en cualquier plataforma de preferencia.

Pódcast Hora Deportiva Libertad Cerro Porteño
Copa Libertadores
De Arrascaeta clasifica a Flamengo
Con goles del mediapunta uruguayo Giorgian de Arrascaeta y el delantero Pedro, Flamengo cumplió este miércoles en Porto Alegre al imponerse de nuevo a Internacional por 0-2 y avanzó sin dificultades a cuartos de final de la Copa Libertadores, donde se enfrentará a Estudiantes de La Plata.
Agosto 21, 2025 07:41 a. m.
 · 
Copa Libertadores
Cerro estuvo lejos de la remontada y queda fuera de la Libertadores
Cerro Porteño no pudo hacer el gol para forzar los penales, empató sin goles en La Plata y quedó eliminado de la Copa Libertadores.
Agosto 20, 2025 08:53 p. m.
 · 
Copa Libertadores
Se juega todo
Cerro Porteño visita a Estudiantes de La Plata (19:00) buscando revertir el 0-1 de la ida. Diego Martínez pone lo mejor buscando la clasificación.
Agosto 20, 2025 08:09 a. m.
 · 
Copa Libertadores
Vélez derrotó a Fortaleza y selló su pasaporte a cuartos de final
Vélez Sarsfield derrotó este martes por 2-0 a Fortaleza y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, tras el empate sin goles registrado en la ida la semana pasada en Brasil.
Agosto 20, 2025 07:56 a. m.
 · 
Copa Libertadores
Racing gana en dramático final y se las verá con Vélez en cuartos de final
En una verdadera batalla épica y con un gol en el último minuto de juego, Racing Club se impuso por 3-1 ante Peñarol para revertir la desventaja del partido de ida y sellar el pasaporte a los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Agosto 20, 2025 07:40 a. m.
 · 
Copa Libertadores
São Paulo elimina a Atlético Nacional en los penales
El São Paulo sufrió este martes en su casa para eliminar al Atlético Nacional en la tanda de penales (4-3) y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, ronda en la que se medirá al también brasileño Botafogo o a Liga de Quito.
Agosto 20, 2025 07:32 a. m.
 · 
