22 ago. 2025
Copa Libertadores

Libertad cae en penales y se despide de la Libertadores

Libertad le hizo un partidazo a River Plate, pero terminó cayendo en penales y quedó fuera de la Copa.

Agosto 21, 2025 11:35 p. m.
FBL-LIBERTADORES-RIVER-LIBERTAD

El Guma le hizo un gran partido a River Plate.

JUAN MABROMATA/AFP

Libertad dio batalla hasta el final, pero terminó fallando en la tanda de penales y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025.

El Gumarelo planteó un partido inteligente desde el comienzo. No dejó jugar a River, lo incomodó en todo momento y trató de lastimar con Hugo Fernández e Iván Franco por los costados.

De hecho la primera gran chance del juego fue para el Gumarelo, a los 12’, cuando Hugo Fernández definió con clase ante la salida de Armani y estuvo cerca de abrir la cuenta.

River, en su primera llegada, golpeó. A los 29’, tras centro de Acuña y un disparo de Colidio que pegó en el palo, Sebastián Driussi estuvo atento en el rebote y de cabeza puso el 1-0.

A Libertad no le afectó el gol. Siguió jugando de la misma manera y sobre 43’ tuvo su premio, cuando tras un tiro de esquina de Hugo Fernández, Robert Rojas apareció para aplicar un certero cabezazo que se convirtió en el 1-1 en el juego.

En la complementaria, Galoppo se fue expulsado en el equipo local a los 52’. A partir de ahí fue todo del Guma, que contó con sus situaciones claras frente a la portería millonario, pero careció de efectiva.

El juego se fue con el 1-1 y la serie se definió en la tanda de penales. Y pese a que Martín Silva atajó un penal, tres futbolistas repolleros fallaron su tiro y condenaron al Gumarelo, que terminó quedándose con las manos vacías cuando estuvo muy cerca de una hazaña monumental.

Libertad River Plate Copa Libertadores
