20 ago. 2025
Copa Libertadores

Vélez derrotó a Fortaleza y selló su pasaporte a cuartos de final

Vélez Sarsfield derrotó este martes por 2-0 a Fortaleza y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, tras el empate sin goles registrado en la ida la semana pasada en Brasil.

Agosto 20, 2025 07:56 a. m. • 
Por Redacción D10
Gyv9ykrXcAARs-f.jpeg

Vélez es otro de los cuartofinalistas de la Libertadores 2025.

Foto: @Velez

Ante un Estadio José Amalfitani completo, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto se impuso gracias a los goles convertidos por Maher Carrizo (m.7) y Tomás Galván (m.28), para sellar su pasaporte a la próxima instancia, donde espera por el Racing argentino o el Peñarol uruguayo.

El comienzo del partido fue a pura acción del local, que tras un centro perfecto de Elías Gómez encontró un golpe de cabeza de la ‘joya’ velezana Maher Carrizo, para abrir el tanteador cuando apenas habían pasado siete minutos de juego.

Vélez mantuvo la intensidad y en el minuto 28 un pase errático de Deyverson encontró la recuperación de Jano Gordon que habilitó a Tomás Galván, quien tras controlar el balón sacó un remate letal de derecha para duplicar la ventaja.

A partir de ese momento, Fortaleza intentó sin éxito nivelar las acciones de juego y Vélez tuvo con Braian Romero e Imanol Machuca la posibilidad de ampliar la ventaja, pero el portero Helton Leite estuvo certero.

En el segundo tiempo, Fortaleza tuvo dos claras ocasiones para descontar, con un remate de Lucca Prior que dio en el travesaño y luego se lo impidió una gran atajada de Tomás Marchiori ante una llegada de Allanzinho.

El triunfo y la clasificación a cuartos estiran el buen momento de Vélez, ya que en el torneo local venía de ganarle a Independiente por 2-1.

Por el lado de Fortaleza, tras la salida de Juan Pablo Vojvoda, el equipo ahora dirigido por Renato Paiva deberá concentrarse en la liga brasileña, donde está en la penúltima posición y en zona de descenso.

Copa Libertadores Vélez Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
guma.png
Copa Libertadores
Libertad vs. River Plate: Paso a paso
Libertad recibe en La Huerta (21:30) a River Plate por la ida de los octavos de Copa Libertadores. Seguí paso a paso las incidencias y estadísticas del juego.
Agosto 14, 2025 06:03 p. m.
Lorenzo Melgarejo_62495409.jpg
Copa Libertadores
Partidazo en La Huerta
Duelo de alto voltaje en Tuyucuá. Libertad recibirá desde las 21:30 a River Plate, por los octavos de Copa.
Agosto 14, 2025 08:18 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-08-13 at 20.41.39.jpeg
Copa Libertadores
Cerro Porteño cede sobre el final y complica chances en la Copa
Cerro Porteño cayó por 1-0 de local ante Estudiantes de La Plata en La Nueva Olla y complica sus chances de clasificación a los cuartos de final. La revancha será en una semana en La Plata donde irá con la obligación de ganar o ganar.
Agosto 13, 2025 09:06 p. m.
 · 
Redacción D10
Festejos15_60694577.jpg
Copa Libertadores
Por el primer golpe
Cerro Porteño recibe a Estudiantes (19:00) buscando dar el primer paso en la serie.
Agosto 13, 2025 08:14 a. m.
 · 
Redacción D10
GyMHiLpWgAElxhj.jpeg
Copa Libertadores
Vélez empata en su visita al Fortaleza y definirá el cupo a cuartos en casa
El argentino Vélez Sarsfield consiguió un importante empate 0-0 en su visita al Fortaleza brasileño este martes, en el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores, y ahora necesitará de una victoria por cualquier marcador en casa para avanzar a cuartos.
Agosto 13, 2025 08:00 a. m.
 · 
Redacción D10
GyMYX83XIAAmFbh.jpeg
Copa Libertadores
Atlético Nacional deja escapar el triunfo con dos penales fallados por Edwin Cardona
Atlético Nacional dejó escapar este martes un triunfo en casa al empatar sin goles con el Sao Paulo el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores en el que Edwin Cardona tuvo una noche para olvidar al desperdiciar dos cobros de pena máxima.
Agosto 13, 2025 07:37 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más