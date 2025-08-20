Vélez derrotó a Fortaleza y selló su pasaporte a cuartos de final

Ante un Estadio José Amalfitani completo, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto se impuso gracias a los goles convertidos por Maher Carrizo (m.7) y Tomás Galván (m.28), para sellar su pasaporte a la próxima instancia, donde espera por el Racing argentino o el Peñarol uruguayo.

El comienzo del partido fue a pura acción del local, que tras un centro perfecto de Elías Gómez encontró un golpe de cabeza de la ‘joya’ velezana Maher Carrizo, para abrir el tanteador cuando apenas habían pasado siete minutos de juego.

Vélez mantuvo la intensidad y en el minuto 28 un pase errático de Deyverson encontró la recuperación de Jano Gordon que habilitó a Tomás Galván, quien tras controlar el balón sacó un remate letal de derecha para duplicar la ventaja.

A partir de ese momento, Fortaleza intentó sin éxito nivelar las acciones de juego y Vélez tuvo con Braian Romero e Imanol Machuca la posibilidad de ampliar la ventaja, pero el portero Helton Leite estuvo certero.

En el segundo tiempo, Fortaleza tuvo dos claras ocasiones para descontar, con un remate de Lucca Prior que dio en el travesaño y luego se lo impidió una gran atajada de Tomás Marchiori ante una llegada de Allanzinho.

El triunfo y la clasificación a cuartos estiran el buen momento de Vélez, ya que en el torneo local venía de ganarle a Independiente por 2-1.

Por el lado de Fortaleza, tras la salida de Juan Pablo Vojvoda, el equipo ahora dirigido por Renato Paiva deberá concentrarse en la liga brasileña, donde está en la penúltima posición y en zona de descenso.