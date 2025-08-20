Cerro estuvo lejos de la remontada y queda fuera de la Libertadores

Cerro Porteño no encontró los caminos y no tuvo las luces suficientes para vencer en La Plata, en los octavos de final de la Copa Libertadores, en el duelo de vuelta contra Estudiantes, y quedó eliminado del certamen internacional.

El elenco paraguayo debía ganar para igualar la serie y llevar la definición a los penales, pero no creó nada importante en la ofensiva. No hubo noticias de Ignacio Aliseda, Juan Manuel Iturbe ni mucho menos Cecilio Domínguez. Fue 0-0.

EL PARTIDO. Estudiantes y Cerro Porteño hicieron un discreto primer tiempo en el estadio Uno de La Plata, en un partido excesivamente táctico. El local cuidó con recelo la ventaja de la ida, mientras que el visitante no mostró decisión ni aceleración en la ofensiva.

Esta coyuntura no permitió ver ninguna chances claras de gol. El Ciclón mantuvo al Pincha lejos de la portería defendida por Alexis Martín, en un encuentro de mucho mediocampo. La mala noticia fue la lesión de Piris Da Motta, que fue reemplazo por Fabrizio Peralta.

En el complemento, las cosas no cambiaron tanto, pese al ingreso de Sergio Araújo, en detrimento de su compatriota Jonatan Torres, de nulo aporte en el ataque azulgrana.

El Ciclón no remató hacia el arco defendido por Fernando Muslera en 70 minutos, aunque a partir de este momento se aproximó con pelotas que llegaron al área con repetitivos tiros de esquina, de los que no sacaron ningún rédito en una arremetida que se extendió por al menos cinco minutos.

En la respuesta, Alexis Castro tuvo todo para sentenciar el duelo con un solitario gol, no existía lugar para tanto. Sin embargo, Arias estuvo en el lugar correcto y salvó al equipo (76 m).

En el tramo final, Estudiantes metió una línea de cinco defensores para defender el resultado. Cerro Porteño, en cambio, apostó por Cecilio y Luis Amarilla, pero los cambios no resultaron como se esperaba. Al final fue 0-0, que provocó un nuevo fracaso internacional del popular elenco de Barrio Obrero que contó con el aliento de casi 3.000 hinchas.

El ganador chocará en la próxima fase con el vencedor del choque entre los brasileños Flamengo e Internacional.