20 ago. 2025
Copa Libertadores

Racing gana en dramático final y se las verá con Vélez en cuartos de final

En una verdadera batalla épica y con un gol en el último minuto de juego, Racing Club se impuso por 3-1 ante Peñarol para revertir la desventaja del partido de ida y sellar el pasaporte a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Agosto 20, 2025 07:40 a. m. • 
Por Redacción D10
GywfRLMXMAAdX8S.jpeg

Maravilla Martínez fue determinante para la Academia.

Un doblete de Adrián ‘Maravilla’ Martínez (m.7 y m.83) -el segundo de penal y el agónico de Franco Pardo (m.93) le permitió a la Academia imponerse ante un rival que había logrado el transitorio empate a través de Nahuel Herrera (m.15).

El partido fue dramático de inicio a fin porque Peñarol llegó al ‘Cilindro de Avellaneda’ con la ventaja lograda en Montevideo pero que rápidamente se desvaneció en el minuto 7 cuando el goleador Adrián ‘Maravilla’ Martínez convirtió tras encontrar una pelota para empujar cerca de la línea de gol.

El tanto envalentonó al local que fue en busca de revertir la serie, pero tras un tiro de esquina desde la derecha llegó un golpe certero de cabeza de Nahuel Herrera para devolverle la paridad al tanteador y la ventaja al ‘Manya’ en la serie.

Antes del descanso hubo un grito de gol de Marcos Rojo pero que el árbitro colombiano Wilmar Roldán invalidó a instancias del VAR por una infracción previa sobre Javier Méndez.

En el complemento, Peñarol se dedicó a esperar a Racing que fue con más ímpetu que juego, aunque sus acciones de contragolpe siempre tenían sensación de poder sentenciar la historia.

Y en el minuto 80 el ingresado colombiano Duván Vergara sacó un remate que despejó el portero chileno Brayan Cortés pero la pelota quedó en el área y Emanuel Gularte empujó a Adrián Martínez para que el juez marcara un penal que el propio ‘Maravilla’ cambió por gol.

De esta manera, Adrián Martínez se convirtió en el máximo goleador de Racing en competencias internacionales con 17 tantos, dos más que Norberto Raffo.

De ahí hasta el final fue todo intensidad y varios cambios de uno y otro lado para esperar la definición desde los doce pasos, e incluso ingresó el portero suplente en el local, Facundo Cambeses por Gabriel Arias.

Pero en una de las últimas jugadas del partido, cuando el reloj marcaba el tercer minuto de adición, un tiro libre cruzó toda el área y encontró el testazo certero por el segundo palo de Franco Pardo que dejó sin chances a Brayan Cortés.

La clasificación de Racing Club a cuartos de final lo pone en una llave argentina con Vélez Sarsfield, que a primer turno eliminó al Fortaleza brasileño con un 2-0 de local para idéntico marcador global tras el empate sin goles en la ida en Brasil.

Copa Libertadores Racing Peñarol
Redacción D10
