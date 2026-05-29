29 may. 2026
Selección Paraguaya

Ya están 25 de los 26 mundialistas: ¿Quién falta?

25 de los 26 albirrojos que irán al Mundial ya están entrenando en Ypané. Solo falta un jugador, que se sumará este domingo.

Mayo 29, 2026 07:03 p. m.
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Gustavo Alfaro comanda al grupo albirrojo en Ypané.

Foto: Prensa Albirroja.

La Selección Paraguaya continúa ajustando los últimos detalles en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Ypané con la mirada puesta en la Copa del Mundo 2026. La ilusión crece día a día y el plantel albirrojo ya está prácticamente completo para encarar la recta final de la preparación.

Actualmente, 25 de los 26 futbolistas convocados por Gustavo Alfaro ya se encuentran entrenando bajo las órdenes del cuerpo técnico, en un ambiente marcado por el entusiasmo y la expectativa que genera el regreso de Paraguay a una cita mundialista después de varios años de ausencia.

Los 25 que están entrenando en Ypané son: Roberto Fernández, Orlando Gill, Gastón Olveira; Juan Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Junior Alonso, José Canale y Alexandro Maidana; Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Diego Gómez, Matías Galarza, Braian Ojeada; Miguel Almirón, Julio Enciso, Ramón Sosa, Maurício, Gustavo Caballero, Alejandro Romero Gamarra, Gabriel Ávalos, Alex Arce y Antonio Sanabria.

El último jugador en sumarse sería Mathías Villasanti. El mediocampista debe cumplir este sábado con su compromiso junto a Gremio, que enfrentará a Corinthians por el campeonato brasileño. Una vez concluida su participación con el conjunto gaúcho, el volante viajará para sumarse a la concentración albirroja el domingo.

Con la llegada de Villasanti, Alfaro tendrá a disposición a la totalidad de los convocados para las últimas horas de trabajo antes de oficializar la nómina definitiva que representará al país en la máxima cita del fútbol mundial.

La expectativa también está centrada en el próximo lunes 1 de junio, fecha en la que el entrenador argentino dará a conocer la lista final de 26 futbolistas que defenderán los colores de Paraguay en el Mundial. Será un momento especial tanto para los jugadores como para una afición que acompaña con entusiasmo cada paso de la selección.

Mientras tanto, las jornadas de entrenamiento en Ypané continúan con intensidad. El cuerpo técnico aprovecha cada práctica para fortalecer aspectos tácticos, afinar el funcionamiento colectivo y consolidar la identidad de un equipo que llega al Mundial respaldado por una campaña que devolvió la esperanza a todo un país.

La cuenta regresiva ya está en marcha. Con casi todo el grupo reunido y el sueño mundialista cada vez más cerca, Paraguay sigue construyendo en Ypané la ilusión de millones de hinchas que esperan volver a ver a la Albirroja competir entre las mejores selecciones del planeta.

Albirroja Mundial FIFA 2026 Gustavo Alfaro
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