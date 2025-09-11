Dos paraguayos en equipo ideal de la última fecha de Eliminatorias

La Confederación Sudamericana de Fútbol armó un onceno ideal de la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.
Los paraguayos Gustavo Gómez y Matías Galarza, figuras de la Albirroja en la histórica victoria por 1-0 ante Perú en Lima, forman parte del equipo.
Aparecen tres colombianos, dos ecuatorianos, dos paraguayos, un boliviano, un uruguayo, un brasileño y un argentino.
La Albirroja que dirige Gustavo Alfaro clasificó después de 16 años a una Copa del Mundo. En octubre jugará dos amistosos, ante Japón y Corea del Sur, y en noviembre otros dos ante Estados Unidos y México.