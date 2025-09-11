11 sept. 2025
Selección Paraguaya

Dos paraguayos en equipo ideal de la última fecha de Eliminatorias

La Conmebol dio a conocer el equipo ideal de la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Septiembre 11, 2025 04:35 p. m.
FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-PER-PAR

Gustavo Gómez figura en el equipo ideal.

ERNESTO BENAVIDES/AFP

La Confederación Sudamericana de Fútbol armó un onceno ideal de la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

Los paraguayos Gustavo Gómez y Matías Galarza, figuras de la Albirroja en la histórica victoria por 1-0 ante Perú en Lima, forman parte del equipo.

Aparecen tres colombianos, dos ecuatorianos, dos paraguayos, un boliviano, un uruguayo, un brasileño y un argentino.

La Albirroja que dirige Gustavo Alfaro clasificó después de 16 años a una Copa del Mundo. En octubre jugará dos amistosos, ante Japón y Corea del Sur, y en noviembre otros dos ante Estados Unidos y México.

fdsfdsfd.jfif

Eliminatorias Selección Paraguaya Albirroja
