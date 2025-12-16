Barcelona avanza a octavos de la Copa del Rey

Con dos goles tardíos, el FC Barcelona avanzó este martes a octavos de final de la Copa del Rey, tras imponerse 2-0 al Guadalajara de la tercera división española.

En su entrada en liza en el torneo, el Barça se encontró más resistencia de la esperada y hubo que esperar al cuarto de hora final del partido para que llegasen los goles.

Primero el danés Andreas Christensen (77') y después el inglés Marcus Rashford (90') derribaron el muro local, cuya caída manda al líder de LaLiga a la siguiente ronda.

La jornada de Copa solo tuvo como sorpresa la eliminación 1-0 del Mallorca, de la primera división, a manos del Deportivo de la Coruña, segundo clasificado de la segunda categoría española.

En el resto de encuentros disputados se impuso la lógica.

El Elche venció 1-0 en su visita al Eibar (2ª), el Valencia se impuso a domicilio 2-0 al Sporting de Gijón (2ª) y la Real Sociedad, con un gol en el minuto 90+6, superó por 2-1 el desafío propuesto por el Eldense, de la tercera división.

El miércoles entrará en liza el Real Madrid, que visitará al Talavera (3ª).