Dorival: “Hay que respetar la historia de Ángel Romero”

El entrenador actual del Corinthians, Dorival Jr. se refirió a la trayectoria del delantero paraguayo Ángel Romero en el popular club paulista, sobre la que aseguró que hay que tener “un gran respeto”.

Días después de terminar su vínculo con Corinthians y de ser homenajeado en el NeoQuimica Arena el sábado pasado, Romero recibió palabras de elogio del ex también ex entrenador de la Selección Brasileña.

“Debemos tener un gran respeto por la historia de Romero. Fue un jugador importante para nosotros el año pasado. Puede que no lo hayamos utilizado tanto como él hubiera querido y quizás merecido, lo reconozco. Sin embargo, tuvimos muchas dificultades durante todo nuestro proceso, especialmente dentro del equipo. Entiendo que, en muchos partidos, tuvimos una situación muy difícil, muy complicada”, dijo en rueda de prensa el entrenador.

Además, resaltó no solo la capacidad de Romero dentro del campo de juego, sino “sobre todo” fuera de él.

“Yo mismo hubiera querido darle más oportunidades a Romero, pero no pude. Es un jugador que deja una historia muy hermosa aquí en el club. Hay que elogiarlo, reconocerlo y, sobre todo, todos merecemos agradecerle todo lo que dejó, no solo dentro del campo, técnicamente y en cuanto a resultados, sino, sobre todo, también fuera del campo, desempeñando una labor muy importante dentro del grupo”, aseguró Dorival.

Finalmente, reconoció que siempre Romero “fue uno de los capitanes del equipo, siempre lo fue. Su paso por aquí será difícil de olvidar por todo lo que logró durante ese período”, concluyó.

Romero, de 33 años, jugó 377 partidos con la camiseta del Timao, en los que marcó 67 goles, casi siempre en el NeoQuimica Arena, lo que lo convierte no solo en el máximo goleador extranjero del club, sino en el segundo que más tantos hizo en el estadio del Corinthians: 47.