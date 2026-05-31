31 may. 2026
Selección Paraguaya

Domingo de relax para una Albirroja enfocada en el Mundial

Luego de una exigente semana de trabajo en Ypané, los futbolistas de la Selección Paraguaya tuvieron un domingo libre para recargar energías en compañía de sus seres queridos.

Mayo 31, 2026 07:42 p. m.
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Albirrojos compartiendo con seres queridos.

La Selección Paraguaya tuvo este domingo una pausa en medio de su preparación para el Mundial 2026. Tras varios días de intensos entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento de Ypané, el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Alfaro otorgó una jornada libre al plantel para que los futbolistas pudieran compartir tiempo con sus familiares y seres queridos.

El día sirvió para recargar energías tanto en lo físico como en lo emocional. Luego de semanas exigentes entre competencias de clubes, viajes y convocatorias, los jugadores aprovecharon la oportunidad para reencontrarse con sus familias, disfrutar de momentos de tranquilidad y desconectarse por unas horas de la rutina futbolística.

Las redes sociales reflejaron el ambiente relajado que se vivió durante la jornada. Varios integrantes de la Albirroja compartieron fotografías y videos junto a familiares y amigos, mostrando el lado más humano de una concentración que combina trabajo, ilusión y compromiso. Entre quienes publicaron imágenes de sus encuentros estuvieron Julio Enciso, Miguel Almirón, Antonio Sanabria, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Ramón Sosa, entre otros integrantes del seleccionado nacional.

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Tonny Sanabria con familiares y amigos.

Más allá del descanso, el grupo mantiene intacta la concentración y el entusiasmo de cara al gran desafío mundialista. El buen ambiente es una de las características que ha acompañado a la Albirroja durante esta etapa de preparación, con un plantel que se muestra unido dentro y fuera del campo de juego.

La pausa dominical también permitió a los futbolistas compartir tiempo con personas que han sido fundamentales a lo largo de sus carreras. Padres, parejas, hijos y amigos formaron parte de una jornada especial que aportó serenidad antes de retomar las exigencias deportivas.

El plantel volverá a reunirse este lunes en Ypané para continuar con los entrenamientos. La práctica está prevista para las 17:00, momento en el que Paraguay retomará los trabajos con la mira puesta en llegar de la mejor manera posible al Mundial 2026, manteniendo la intensidad y la ilusión que rodean a esta generación de futbolistas.

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Ramón Sosa compartió esta imagen en su cuenta de Instagram.

Albirroja Paraguay Mundial
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