28 jun. 2026
Selección Paraguaya

Prepara un plan perfecto

Minucioso. El entrenador Gustavo Alfaro se centra en la estrategia a utilizar ante Alemania.

Junio 28, 2026 08:56 a. m. • 
Por Redacción D10
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Gran reto. El seleccionador de la Albirroja dirige el entrenamiento pensando en Alemania, su próximo rival.

Foto: APF

La Selección Paraguaya se enfoca en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, que cumplirá contra Alemania, mañana lunes, desde las 17:30, en el Boston Stadium.

La comitiva albirroja dejó la ciudad de San José, California, en donde hizo base desde el comienzo de la competencia, y se instaló desde anoche en la nueva sede, luego de viajar unos 4.145 kilómetros.

ajustes. La próxima movilización está prevista para este domingo, a las 19:00 (hora de Paraguay), en el New England Revolution Training Center. Los primeros 15 minutos iniciales de la práctica estarán abiertos a los medios de comunicación acreditados.

El entrenador Gustavo Alfaro se enfocará en ajustar el plan de juego que tiene que salir a la perfección para tener opciones contra los teutones. El rival de turno, que se clasificó como la mejor de su grupo, pero que viene de perder sorpresivamente contra Ecuador, demostró tener mayores recursos técnicos y futbolísticos en el certamen.

El Cazador de Utopías, criticado por sus decisiones en el último juego contra Australia, en el que plantó una línea de 5 defensores, tendrá la importante vuelta del volante Miguel Almirón. Sin embargo, el entrenador no podrá contar con Diego Gómez, suspendido por acumulación de dos tarjetas amarillas.

En la previa del entrenamiento, a las 18:00 de nuestro país , el director técnico Gustavo Alfaro y un futbolista de la Selección Paraguaya participarán de la conferencia de prensa, como parte de las actividades previas al encuentro frente a Alemania.

Mundial FIFA 2026 Selección Paraguaya Gustavo Alfaro
Redacción D10
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