Las marcas históricas que no pudo batir Paraguay por su empate ante Australia

Paraguay rascó este jueves un amargo empate 0-0 ante Australia, un resultado que lo relega definitivamente a la tercera posición del grupo D y lo deja con cuatro puntos.

Para la Albirroja, el empate no resultaba un marcador suficiente, a diferencia de una Australia que no corría con la presión de ganar el encuentro al tener asegurado el segundo puesto incluso con un empate.

Por esta situación, Paraguay deberá esperar a que concluya la jornada del resto de los grupos para conocer su destino final en su regreso al Mundial tras 16 años de ausencia.

Al firmar este resultado, el equipo de Gustavo Alfaro no pudo romper dos marcas importantes. La primera es ganar dos partidos de forma seguida en la Copa del Mundo. También le negó la primera victoria contra los oceánicos.

El disputado este jueves en el estadio Bahía de San Francisco significó el primer partido oficial en la historia entre ambos conjuntos. Anteriormente, se vieron en cinco amistosos, que se salvaron con tres empates y dos triunfos para los Socceroos.