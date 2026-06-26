26 jun. 2026
Selección Paraguaya

Los hinchas paraguayos valoran el empate de la Albirroja

El empate sin goles entre Australia y Paraguay por la tercera fecha del grupo D de la Copa del Mundo alegró este viernes a los hinchas del país suramericano, que valoraron a la Albirroja y el probable avance de esta selección a la siguiente fase como una de las mejores terceras del torneo.

Junio 26, 2026 08:25 a. m. • 
Por Redacción D10
festejo paraguayo

La afición paraguaya cuando celebró la clasificación a la Copa del Mundo.

Foto: Andrés Catalán - ÚH

En Asunción, la capital del país, cientos de fanáticos desafiaron las bajas temperaturas para seguir las incidencias del partido en pantallas gigantes y acompañados de amigos.

“Súper bien”, dijo a EFE el joven comerciante Ricardo Maldonado al hablar del desempeño de la Albirroja esta jornada sobre el césped del Estadio de la Bahía de San Francisco, tradicionalmente conocido como Levi’s Stadium de Santa Clara.

“Los dos equipos estuvieron muy buenos, pero le faltó un poco más a Paraguay para meter el gol. Si Paraguay apretaba un poco más, se nos daba el gol”, añadió.

El resultado dejó a Paraguay como la tercera mejor posicionada de la zona con 4 puntos, los mismos que Australia, que se adueñó de la segunda plaza gracias a su mejor diferencia de goles.

Estados Unidos ganó el grupo con 6 unidades, mientras que Turquía acabó en el sótano con 3.

Con 4 puntos, la Albirroja es la cuarta selección mejor posicionada para avanzar como tercera de grupo al cierre de esta fecha, un extremo que puede cambiar con los partidos que restan del Mundial.

Es decir, la Albirroja ya no depende de sí misma y existe la probabilidad de que regrese a casa de forma temprana.

Si este extremo llegara a ocurrir, la campaña de Paraguay no sería un fracaso, agregó Maldonado.

“Para nosotros los paraguayos ya es algo histórico volver después de 16 años al Mundial, ya es una alegría para nosotros. Yo estoy muy feliz de que Paraguay haya participado en el Mundial y diera lo mejor de sí”, dijo.

En la misma línea opinó la estudiante de enfermería Liscarina Garcete, quien se declaró complacida por la entrega del equipo dirigido por el argentino Gustavo Alfaro.

“La verdad, dio todo la selección, se vio que quería ganar y yo estoy muy feliz”, apuntó.

Además, se mostró confiada en la destreza de los jugadores paraguayos sin importar que rival deban enfrentar en un hipotético partido de la ronda de dieciseisavos.

“Temor Paraguay nunca tuvo, porque Paraguay es vencer o morir. Entonces, venga quien venga, confío en que la selección va a dar todo, porque somos de raza guaraní, venga quien venga, Francia, Argentina, quien sea, yo sé que la selección va a dar todo de sí”, sentenció.

Mundial FIFA 2026 Selección Paraguaya Albirroja Paraguay
Redacción D10
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