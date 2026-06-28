Alfaro va a esperar a Alderete hasta lo último

Omar Alderete se lesionó durante el encuentro que Paraguay sostuvo con Australia, el pasado 25 de junio, y su presencia para el cotejo clave que la Albirroja tendrá ante Alemania, por los dieciseisavos de final aún no está asegurada.

Si bien la Asociación Paraguaya de Fútbol aún no emitió un comunicado oficial sobre la salud del zaguero guaraní, se estima que no llegue al encuentro con los alemanes y la razón sería una distensión.

En contacto para Versus, el entrenador Gustavo Alfaro indicó: “A Omar lo vamos a probar mañana recién. Todavía está con dolor. Si bien le hicieron los estudios, está bien pero con mucho dolor. No hay mucho tiempo para recuperarlo. Así que vamos a esperar hasta el último momento”.

Este domingo se habría sometido a estudios y a pesar de que se comenta que está mejorando, el lunes volvería a revisarse la rodilla izquierda mediante una resonancia magnética. De igual manera, José Canale correría con ventaja para ser el reemplazante del portador del dorsal ‘3’ de la Selección Paraguaya.

La Albirroja, que pasó como uno de los ocho mejores terceros de la Copa del Mundo, se medirá con Alemania este lunes, en el Estadio Boston, a partir de las 17:30.